美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在發佈年度國際宗教自由報告時，再度指控中國對待穆斯林與其他宗教和少數族裔的行為是種族滅絕。美國官員周三警告，北京會利用明年冬季奧運掩飾侵犯人權行為。

布林肯在2020年國際宗教自由報告記者會上點名伊朗、緬甸、俄羅斯、尼日利亞、沙地阿拉伯與中國存在嚴重違反宗教自由行為。

談到中國時，布林肯表示，中國廣泛將宗教表達定為刑事罪，並持續對穆斯林和其他宗教與少數族裔成員犯下危害人類罪與種族滅絕罪。

中國自1999年起，就因為長期從事或容忍嚴重違反宗教自由行為被列為「特別關注國家」。對於近年來發生在新疆維吾爾族的侵犯人權行為，美國政府官員也多次公開譴責並對相關官員與實體進行制裁。

報告指出，中國政府持續推動2019到2024年的「宗教中國化」運動，以使所有宗教教義與實踐和中共教義一致，包括要求所有宗教的神職人員參加政治灌輸會議、監督宗教服務、預先批准佈道與變更宗教文本。身兼中共中央統戰部副部長的中國國家宗教局長王作安去年9月時表示，中國基督教已徹底擺脫外國勢力的控制和影響。

報告引述傳媒報道指出，去年1到7月，有中國官員以疫情為由，要求關閉宗教場所，加強對宗教相關人員監視和逮捕，並限制宗教團體的私人禮拜活動。

報告指控中國當局持續騷擾與恐嚇宗教領袖，以勸阻他們與美國官員接觸。北京當局也經常阻止宗教團體成員參加美國大使館與領事館活動，安全部門人員也會對與會者進行訊問。北京當局並經常拒絕批准或拖延美國官員訪問宗教場所並與宗教領袖會晤的要求。

美國國務院國際宗教自由辦公室高級官員納德爾（Dan Nadel）周三發佈年度國際宗教自由報告時表示，北京試圖通過舉辦冬奧宣揚其統治模式之成功，美國正研究採取甚麼政策，傳遞甚麼訊息去抗衡北京這一意圖，會諮詢國會、盟友、夥伴、主要持份者。他說：「我們不能對北京令人憎惡的人權紀錄視若無睹」

前總統特朗普的共和黨人物及人權組織，呼籲抵制北京冬奧，但拜登沒有表明支持抵制，而運動員亦反對。

法新社

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