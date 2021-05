(北美通訊)自陸續發生接種阿斯利康(AstraZeneca)疫苗後出現血栓的個案後,加拿大多個省份先後宣佈暫停使用阿斯利康。加拿大首席衞生官譚詠詩(Theresa Tam)表示,相信未來幾個月會安排已經接種第一劑阿斯利康的加拿大人,混合接種其他藥廠生產的第二劑疫苗。

譚詠詩周三在接受CTV專題節目Get the Facts on the Vax訪問時,對於加拿大人是否需要混打疫苗,表明有此可能,「將非常有幫助,因為更易於管理和預測第二劑疫苗供應。」她表示,初步研究顯示,如果第一劑是接種阿斯利康,第二劑可接種mRNA疫苗。政府將會向國家免疫顧問委員會(National Advisory Committee on Immunization)提出有關建議。

譚詠詩引述的初步研究結果,是剛於醫學雜誌《刺針》發表的英國研究,當中對800個混打輝瑞和阿斯利康疫苗的人,與兩劑都接種同一藥廠疫苗的人作比較,發現混打疫苗的人出現更頻繁的副作用,包括發燒和疲勞等。而研究未有評估混打疫苗會否減低抵抗COVID-19的功效。

加拿大目前已批准使用的4款疫苗中,阿斯利康和強生(Johnson&Johnson)屬於腺病毒載體疫苗,而輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)是mRNA信使核糖核酸疫苗。至今已使用超過200萬劑阿斯利康疫苗,並發生28宗接種後出現血栓個案,即「疫苗誘導的免疫性血小板減少症」,簡稱VITT的副作用。基於血栓風險,加上供應不足,安大略省、亞伯塔省、曼尼托巴省、沙薩斯喀徹溫省、紐芬蘭與拉布拉多省,以及新斯科舍省,已於周內宣佈暫停或限制使用阿斯利康。

據估計,在接種阿斯利康的人中,有25萬分之一至10萬分之一會出現VITT副作用,但譚詠詩堅持阿斯利康是安全的,而已經接種的人是做了正確的決定。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手!了解更多(立即下載體驗)

-----------------------------

蘋果初心不變!26周年「撐蘋果Tee」預售:

你的優惠訂購(海外訂購按此)