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肺炎疫苗｜加拿大多省停用阿斯利康 政府料安排混打第二劑

43分鐘前
加拿大首席衞生官譚詠詩說，未來幾個月會安排已接種第一劑阿斯利康疫苗的加拿大人混打第二劑其他藥廠疫苗。 資料圖片

（北美通訊）自陸續發生接種阿斯利康（AstraZeneca）疫苗後出現血栓的個案後，加拿大多個省份先後宣佈暫停使用阿斯利康。加拿大首席衞生官譚詠詩（Theresa Tam）表示，相信未來幾個月會安排已經接種第一劑阿斯利康的加拿大人，混合接種其他藥廠生產的第二劑疫苗。

譚詠詩周三在接受CTV專題節目Get the Facts on the Vax訪問時，對於加拿大人是否需要混打疫苗，表明有此可能，「將非常有幫助，因為更易於管理和預測第二劑疫苗供應。」她表示，初步研究顯示，如果第一劑是接種阿斯利康，第二劑可接種mRNA疫苗。政府將會向國家免疫顧問委員會（National Advisory Committee on Immunization）提出有關建議。

譚詠詩引述的初步研究結果，是剛於醫學雜誌《刺針》發表的英國研究，當中對800個混打輝瑞和阿斯利康疫苗的人，與兩劑都接種同一藥廠疫苗的人作比較，發現混打疫苗的人出現更頻繁的副作用，包括發燒和疲勞等。而研究未有評估混打疫苗會否減低抵抗COVID-19的功效。

加拿大目前已批准使用的4款疫苗中，阿斯利康和強生（Johnson&Johnson）屬於腺病毒載體疫苗，而輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）是mRNA信使核糖核酸疫苗。至今已使用超過200萬劑阿斯利康疫苗，並發生28宗接種後出現血栓個案，即「疫苗誘導的免疫性血小板減少症」，簡稱VITT的副作用。基於血栓風險，加上供應不足，安大略省、亞伯塔省、曼尼托巴省、沙薩斯喀徹溫省、紐芬蘭與拉布拉多省，以及新斯科舍省，已於周內宣佈暫停或限制使用阿斯利康。

據估計，在接種阿斯利康的人中，有25萬分之一至10萬分之一會出現VITT副作用，但譚詠詩堅持阿斯利康是安全的，而已經接種的人是做了正確的決定。

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