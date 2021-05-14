以巴新一輪衝突踏入第五天，以色列周四向加薩邊界附近大舉增撥地面部隊，並於周五凌晨表示，空軍與地面部隊已向加薩發動炮擊。總理內坦亞胡發表聲明，揚言哈馬斯需付出沉重代價，以色列亦徵召9,000名後備役士兵戒備。另外，周四晚上亦有火箭從黎巴嫩發射並落入海中，顯示以色列北部有可能同時出現衝突。

深夜炮擊一句鐘 哈馬斯續射火箭

以巴雙方周四夜間繼續交火，哈馬斯向以色列南部再發射90枚火箭，以色列則向加薩發動空襲及發射導彈，坦克和炮兵隔空向加薩境內開炮，是新一輪衝突中首次，炮擊歷時約一小時。以軍之前一度表示，地面部隊進攻加薩，其後澄清士兵沒有進入加薩境內，解釋是內部溝通出問題。

以色列至今已攻擊加薩逾百處據點，哈馬斯則累積發射約1,750枚火箭，主要落入以色列南部，距加薩邊境約70公里的主要城市特拉維夫也多次受襲。另外，黎巴嫩南部亦有3支火箭向以色列方向發射，最後落入地中海，法新社引述消息人士指，這次發射與真主黨無關。

加薩地方政府表示，以色列的攻擊至今造成109名巴勒斯坦人死亡，死者中包括28名兒童，另有621人受傷，哈馬斯表示20名武裝分子陣亡。以色列境內則有7人死亡，最年輕死者為一名6歲男童，另外多個城鎮有阿拉伯裔與猶太居民衝突。

以色列以武裝分子匿藏為由，空襲加薩多處民居，波及大量平民。加薩居民塔納尼（Rafat Tanani）的懷孕妻子和4名小孩都在空襲中喪生，他的親戚批評以色列事前毫無警告，「這簡直是屠殺」。現時正值穆斯林開齋節，但空襲令加薩街頭一片冷清。

哈馬斯稱無懼地面戰：可生擒以兵

內坦亞胡稱，以色列會繼續以大量部隊讓哈馬斯付出沉重代價，亦可能在境內城鎮派駐士兵，制止居民之間的暴力事件。以色列防長甘茨下令動員9,000名預備役軍人，軍方發言人形容，士兵正在加薩邊界附近集結，正準備包括地面行動在內的多項可能性，坦克、裝甲車和炮兵亦準備就緒。

哈馬斯發言人聲言無懼以色列地面進攻，並指一旦以色列入侵加薩，哈馬斯便有更大機會擊斃及捉拿以軍士兵。哈馬斯旗下武裝部隊亦指，若以色列在加薩發動地面進攻，將面臨殘酷教訓。

埃及官員周四抵達以巴地區，先在加薩與哈馬斯高層會面，再轉到特拉維夫會見以色列官員。美國總統拜登表示已跟內坦亞胡通話，強調以色列的反應不算過激，他期望衝突規模盡快縮小，避免人口密集的地點遭無差別火箭攻擊，國務卿布林肯則稱非常關注以巴衝突，重申以巴人民有相同權利。

美聯社/法新社/《以色列時報》

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）