疫苗供應仍未穩定，各地研究不同方法讓更多人能接種疫苗，其中包括「混打」兩種不同版本的疫苗。英國一項研究發現，混合使用輝瑞疫苗和阿斯利康疫苗或更大機會引致輕微至中度副作用，不過情況不會持續太久，也沒有其他安全隱憂。

由牛津大學領導的研究Com-Cov有830名50歲或以上人士參與，部份人有長期病患。研究測試四個組合的配搭，分別是兩針皆打輝瑞疫苗、兩針皆打阿斯利康疫苗、先打阿斯利康後打輝瑞，以及先打輝瑞後打阿斯利康。首批數據來自463名參與者，兩針注射時間相隔四周，由參與者在注射完第二針的七日後自行報告症狀。

研究結果發現，兩組混合施打輝瑞及阿斯利康疫苗的，均比兩針都打同一款疫苗引起更多副作用。先打阿斯利康再打輝瑞的參與者中，有34%人發燒；先打輝瑞後打阿斯利康的則有41%人發燒。兩針皆打阿斯利康及兩針皆打輝瑞的參與者，分別只有10%及21%人發燒。其他副作用包括易寒、疲倦、頭痛、關節痛、心神不寧和肌肉痛，一般在48小時內出現，無人要送院。

顧問籲印度延長兩劑間隔

實驗正評估兩針相隔12周注射帶來的影響。團隊已額外招募1,050位志願者，加入莫德納疫苗和諾瓦瓦克斯疫苗作評估。研究員建議病人可服用含乙醯氨基酚的止痛藥紓緩症狀。研究團隊把初步數據去信醫學期刊《刺針》，有關免疫效力的數據料在未來數周出爐，預計下月公佈完整結果。

印度因應對國內疫情減少疫苗出口，當地政府的顧問小組昨建議延長印度版阿斯利康疫苗Covishield的兩劑注射間隔時間到12至16周；加上有藥廠指出即使已接種兩劑疫苗，之後亦可能要打第三劑加強功效，令民眾擔心疫苗供應會持續不穩定。聯合國秘書長古特雷斯前天呼籲將疫苗產量倍增，以更公平地分配疫苗。

強生與血栓有「因果關係」

美國明尼蘇達州羅切斯特梅奧診所則進行模擬研究，65歲以下人士延遲施打第二劑疫苗，讓更多人接種最少一劑疫苗，在若干情況下可能令較少人死於疫情。美國疾病控制及預防中心前日指，發現更多注射強生疫苗後出現血栓危及性命的個案，認為兩者有「看似可信的因果關係」。至今870萬人中錄得28宗個案，三人死亡。挪威前天宣佈，在全國接種計劃中停用阿斯利康疫苗，但尚未決定是否用強生疫苗。

美國有線新聞網絡/英國《衞報》/路透社