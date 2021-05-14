根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.6億、死亡人數超過333萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,284萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.4萬。印度確診人數超過2,370萬，死亡人數突破25.8萬。巴西確診人數超過1,543萬，死亡人數超過43萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

加拿大魁北克暫停首劑疫苗接種 集中接種第二劑

加拿大魁北克省衞生部周四宣佈暫停為國民接種首劑疫苗，會騰出目前的疫苗存貨和將來的新貨為已接種首劑疫苗的人注射第二劑疫苗。加拿大大部份省份周初已宣佈同樣政策，主要基於疫苗供應考慮，不過安大略和新斯科舍省官員亦表示此舉是由於注射疫苗後出現血栓情況增加。

由於輝瑞付運疫苗，令加拿大近星期的疫苗供應顯著增加。加拿大至今只取得僅超2000萬劑疫苗，其中11.6%是阿斯利康疫苗。加拿大官員說，接種了首劑阿斯利康疫苗的居民，可能第二針會注射其他疫苗。英國正研究此種混合疫苗接種方式，而德國早於4月初已實行。

英國感染印度變種病毒個案急增逾倍

英國感染印度變種病毒B.1.617.2的病例大幅增加，由上周累計520宗，大增793宗至1,313宗。英格蘭公共衛生署說，有證據顯示此變種病毒傳播能力比原病毒強，因此情況令人關注。

菲律賓疫情稍緩 馬尼拉等防疫措施放寬

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）同意放寬首都馬尼拉和鄰近省份一些防疫限制，由周六開始，馬尼拉都會區和附近省份，可開放宗教聚會和容許餐廳室內營業兩星期，但非必要旅行仍被禁止。戶外觀光景點可能開放，但僅允許可容留人數的3成進入。自政府重新實施嚴格防疫措施後，菲律賓單日新增確診從4月2日的高峰逾1.5萬宗回落，本月到目前為止，平均每日病例約為6,700宗。

美國向南非重申支持豁免疫苗知識產權

美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)致電南非貿工部長帕特爾（Ebrahim Patel）時，表示支持豁免Covid-19疫苗的知識產權。美國貿易代表處(USTR)的聲明指出，戴琪感謝支持談判的世貿成員國，又歡迎帕特爾介紹修訂和重新提出豁免知識產權方案的工作。戴琪周四較早時曾向美國國會議員表示，豁免疫苗知識產權的談判，可協助處境艱難的世貿組織向外展示其「世道關聯」。

路透社/中央社

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