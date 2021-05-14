以巴衝突持續升級，戰場蔓延至互聯網，雙方均被揭發在社交網站發佈「假新聞」。以色列總理發言人根德爾曼（Ofir Gendelman），兩度發放時間和地點均有誤的片段，攻擊哈馬斯組織；網上亦流傳圖文不符的連環圖，煽動對以色列的仇恨情緒。

以總理發言人兩度發佈假新聞

以色列總理發言人根德爾曼在Twitter發佈一段全長28秒的影片，聲稱片段顯示控制加薩的哈馬斯發射火箭炮轟炸以色列，殺害平民和小孩，形容是戰爭罪行的證據。

影片顯示，拍攝鏡頭附近的大廈接連射出17支火箭炮，其後在距離鏡頭較遠處再有3支火箭炮射向同一地區，引發爆炸。根德爾曼的Twitter有超過9.7萬人追蹤，而該影片已有超過30萬人次觀看。

不過，通過反向圖片搜尋卻可發現，片段其實2018年已經在Youtube發佈，事發地點是敘利亞城市德拉（Daraa）。Twitter在根德爾曼的帖文標註了警告字句「媒體操縱」，意味Twitter認為這段影片「明顯且具欺騙性地更改或操縱」。事後帖文已被刪除。

根德爾曼當天再分享一則來自社交媒體Tik Tok的影片，指摘哈馬斯偽造年輕人被殺害的片段，企圖又一次誤導傳媒和輿論。該影片早在今年3月經已拍攝，發佈這則影片的用戶來自以色列拿撒勒（Nazareth），且沒有證據顯示與哈馬斯組織有關。

網上舊圖變攻擊以色列材料

同時亦有假新聞攻擊以色列。網傳一張四格連環圖，有三格圖片顯示一名男攝影師流淚，其餘一格是以色列警察於5月7日進入耶路撒冷舊城阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）的情況。

發佈帖文者聲稱，是該名攝影記者目睹場景時流淚，引起不少人在網上分享，包括克什米爾神職人員。但相關連環圖其實是以新舊圖片合拼而成的假新聞，該名攝影記者當時拍攝2019年亞洲盃足球賽，並因為愛隊落敗而落淚，跟以巴衝突無關。

英國天空新聞

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）