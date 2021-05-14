美國一項研究指出，COVID-19病毒能對肺部及腎臟以外的器官造成損害，同時可能會感染男性陰莖組織，可能導致性功能障礙，負責研究的學者表示，這給予民眾多一個原因去盡量避免受到感染。

研究針對4名因勃起功能障礙而進行陰莖植入手術的男性，他們年齡介乎65歲至71歲，屬西班牙裔，過去都沒有性功能障礙。他們其中2人曾經確診，分別在接受研究前6個月及8個月感染，1人有住院，另一人則沒有，而團隊在他們的陰莖組織內均找到殘留病毒。

邁阿密大學米勒醫學院（University of Miami Miller School of Medicine）生殖泌尿科計劃副教授兼總監拉瑪薩米（Ranjith Ramasamy）表示，勃起功能障礙「可能是病毒引起的不良反應」。

他指：「根據我們的初步研究，我們發現以往沒有（勃起功能障礙）的男性，在感染之後發展出嚴重的勃起功能障礙，研究顯示，COVID-19病毒可引致肺和腎以外，廣泛器官系統的內皮功能障礙。因COVID-19引發的潛在內皮功能障礙，可以進入內皮細胞，並影響包括陰莖在內的很多器官」。

有份參與研究的醫科生克雷施（Eliyahu Kresch）說：「這最新發現給予另一個我們應致力防止感染的原因。」研究續指「需要有進一步研究，驗證病毒對性功能的影響」，並提醒確診病人應注意感染後潛在出現的性功能障礙，有需要應尋求專家治療。研究刊登在《世界男性健康期刊》（World Journal of Men’s Health）上。

邁阿密大學米勒醫學院去年亦有研究指出，病毒可能有機會入侵睾丸，影響男性生育能力，甚至可能透過性接觸傳播病毒。德國學者年初亦在英國醫學期刊《生殖》（Reproduction）發表一項研究，顯示病毒可能損害男性精子的質量，並降低生育能力。但有未參與研究的專家指，有其他因素亦可能影響男性精子質量，例如患者超重等情況，因此對研究結果存疑。

英國天空新聞／《蘋果》資料室

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