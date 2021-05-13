緬甸2月發生政變後，示威與接踵而來的鎮壓已延綿逾3個月，全國都受嚴重影響，僧侶也不例外。過去數個月的示威不乏僧侶蹤影，估計最少十多名僧侶被捕，不過全國30萬僧侶中，部分亦傾向支持軍方，期望藉軍方打壓羅興亞人等伊斯蘭教勢力，以確保佛教在緬甸的主導地位。

緬甸禁止僧侶參與示威，但不少相對年輕的僧侶仍勇於加入示威，44歲的瑞奧（Shwe Ohh Sayardaw）是其中一人，他目前躲藏於不同寺廟，以逃避軍方追捕。儘管修行受阻，但瑞奧揚言：「我願放棄以往的僧侶生活，也要跟人民一起參與革命。」

緬甸僧侶團結程度低於2007年「袈裟革命」

緬甸僧侶2007年曾領導「袈裟革命」（又稱番紅花革命）示威，反對軍政府提高燃油價格，最後遭軍方鎮壓，最少31人死亡。番紅花革命領袖之一的僧侶、現年41歲的甘比拉（Gambira）被判監68年，2012年獲特赦，其後到澳洲申請政治庇護，他坦言當年的示威導致大量僧侶死亡或失蹤，不少人亦被監禁多年，多人如他一樣逃往外國。

甘比拉說：「佛教教導我們，不論何地如何，我們一定要走在真理的道上。」他形容緬甸如今深陷混亂，人們不能無動於衷，他近來為緬甸示威積極籌款，希望出一分力，「我們只有一句座右銘：永不投降。」

與當年相比，僧侶對軍政府的意見如今顯得分歧，一些較激進的僧侶選擇支持軍方，認為軍方可令緬甸免於被伊斯蘭化。現時穆斯林佔緬甸總人口比例不足5%，但民族主義僧侶組成「緬甸種族佛教保護聯合會」（Ma Ba Tha），憂慮隨着時間過去，緬甸將逐漸變成伊斯蘭國家，因此支持軍方，早前甚至有親軍方僧侶上街，追打反政變示威者。

軍方捐款支持激進僧侶

與極端民族主義組織有關的帕茂卡（Parmaukkha）是其中的親軍方僧侶，他警告若昂山素姬繼續執政，將使「我們的宗教（佛教）、種族（緬族）以至整個國家滅亡」。Ma Ba Tha儘管在2017年因支持軍方清洗羅興亞人而聲譽掃地，並遭昂山素姬領導的政府停止資助，但仍獲軍方捐款支持而得以繼續存在。

帕茂卡指摘傳媒誇大示威死亡人數，煽動人們仇恨軍方，但瑞奧反駁指軍方「不正當地奪權」，強調人們只是和平示威，屬民主的正常一部分，「我們一定要站在公義一方」。

緬甸僧侶一般都是穿着暗紅色袈裟，代表是已經受戒的正式出家人，而當地的修道院生活法規就禁止約30萬僧侶投票或參與政治示威。

法新社

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