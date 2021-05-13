（北美通訊）疫情爆發至今，不少違反防疫措施的美國人被控，甚至面臨入獄。不過，美國佛羅里達州長德桑提斯（Ron DeSantis）周三表示，正考慮特赦所有因沒戴口罩，或違反社交距離而被控的民眾。

共和黨籍的德桑提斯周三在霍士新聞節目內表示，正計劃赦免州內所有因未戴口罩或違反社交距離限制而被控告民眾，「這（控罪）實在太過份，這些與健康有關的事情應給予建議，而非懲罰。」在節目上，他與一對因多次拒戴口罩而被控告的夫婦米克（Mike）和朱莉安（Jillian）對談，德桑提斯表示，他會利用憲法授予他的權力，簽署暫緩令，把政府向夫婦提出的訴訟延遲60日。

他說，「我們此舉不止為了赦免米克和朱莉安，更是為了所有可能因為沒有戴口罩，或違反社交距離的佛羅里達人。」德桑提斯承諾，他在未來數周會與當地特赦委會員（clemency board）討論特赦細節。

米克和朱莉安在布羅瓦縣（Broward）一間健身室內，因多次沒有戴口罩而被檢控，面臨120天監禁。

德桑提斯認為，二人面臨入獄的時間「長得荒謬」，「事實上，做運動時不應戴上口罩」。他又指，世界衞生組織（WHO）同樣建議，做運動時不應戴上口罩。

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