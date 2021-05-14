（北美通訊）美國阿拉巴馬州一名32歲男子周三召開記者會，聲稱其5周大的兒子被擄走，呼籲公眾協助尋回愛子。然而劇情峰迴路轉，警方在數小時後發現男嬰屍體，並以涉嫌誤殺拘捕該名男子。

32歲的惠斯南德（Caleb Michael Whisnand）在記者會上，與未婚妻，即兒子CJ（Caleb “CJ” Whisnand Jr.）的母親加德納（Angela Gardner）聲淚俱下，希望公眾能提供有關失蹤兒子的資訊。但兩人的口供卻前言不對後語，惠斯南德最初聲稱，最後一次看見CJ是在周六晚上，當時CJ與二人一起待在床上。但加德納隨後指出，惠斯南德告訴她，CJ是周一晚上，在油站失蹤。「他（惠斯南德）當時入油後去付錢，回頭就發現他（CJ）不見了。」

但惠斯南德未有解釋為何兩人說法差異，只表示不知道是誰擄走他的兒子，只希望他能平安回來。「這對我們來說代表一切，缺少了一個成員的家不再是一個家。」

蒙哥馬利（Montgomery）警方在記者會後數小時在一片樹林中尋得CJ屍體，並以涉嫌誤殺罪拘捕惠斯南德，而加德納則未有被起訴。

當局並未透露CJ的死因，只指出惠斯南德周一晚上10時45分，在蒙哥馬利郊區的一間便利店致電911，聲稱他的兒子失踪，但未能提供詳情。

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