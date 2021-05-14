（北美通訊）美國已故著名歌手兼奧斯卡獎得獎演員，綽號瘦皮猴的法蘭仙納杜拉（Frank Sinatra）。其生前位於加州棕櫚沙漠市（Palm Desert），佔地7.5英畝（約3.04公頃）的渡假莊園Villa Maggio，自2007年開始在市場放售。但由於位處「無人之地」，在過去15年差不多每隔一年重新叫價一次，價錢介乎369萬至499.5萬元（美元，下同），都未能吸引到買家青睞。物業最近在5月7日再次叫價，這次標價425萬元。

物業是1967年由建築師彭德（Ross Patton）設計，法蘭仙納杜拉將莊園改名為Villa Maggio，是以讓他贏得奧斯卡最佳男配角獎項的人生角色，電影《亂世忠魂》（From Here to Eternity）內所飾演的馬傑奧（Angelo Maggio）命名。

莊園總共有3幢建築物，共6,428平方呎，其中主人屋面積達3,880平方呎，設5房6廁；而用作招呼客人的客屋則有3房5廁，另有一個1房2廁，並附設桑房的池邊小屋。其他設施包括游泳池﹑設有火盆（fire pit）的寬敞後院﹑網球場﹑直升機停機坪，以及足可以停泊24輛車的停車場。

莊園地點坐落於沙漠中的山谷，遠離所有煩囂，被群山環抱，可以盡看日出日落景致。雖然與世隔絕，但是距離棕櫚沙漠市及El Paseo名店購物區亦只是20分鐘車程。莊園被喻為法蘭仙納杜拉最喜歡的渡假勝地之一，據報他曾在此居住了12年，並邀請過不少頂級明星到此作客。

自法蘭仙納杜拉與第四任太太芭芭拉（Barbara Marx）結婚後，將物業地契捐給洛約拉馬利蒙特大學（Loyola Marymount University），大學於1989年將物業以140萬美元出售予一對海外夫婦，他們從來沒有入住過；後來再於1998年轉售於法蘭仙納杜拉的朋友里茲（Naomi Ritz），她將屋內所有法蘭仙納杜拉的設計及居住痕跡仍然好好保留。

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