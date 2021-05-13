一項環境風險評估報告指，全球100個最易有環境災害的城市中，99個都位於亞洲，4/5座落於印度或中國；唯一非亞洲的城市為秘魯的利馬。

耶加達榜首 德里第二

這份報告由企業風險分析師梅普爾哈羅夫特及尼科爾斯撰寫，評估全球576個城市出現極端事件的威脅、民眾性命的脆弱性以及國家可應付災害的能力。排在榜首的是印尼的耶加達，該市飽受污染、水災及熱浪的威脅。

不過，印度面對的危機更高，在首20位中囊括13個席位，包括排第二的德里及排第三的欽奈。單看空氣污染排名，首20位更全在印度，平均一年有約100萬人因此喪命，榜首為德里。而較印度富裕的中國，亦遇到難以應付的環境問題。在水污染最嚴重的50個城市中，35個位於中國。

報告亦指，全球有逾400個、人口合共達15億的大城市面對「高」或「極端」的風險。它們都遇到各種威脅，包括令人折壽的污染問題、食水供應減少、致命的熱浪、自然災害及氣候變化等。除了亞洲以外，這些城市較多分佈於中東及北美地區。

另外，《環境研究通訊》刊登的一項研究顯示，溫室氣體排放使平流層變薄，1980年代至今已變薄約400米。倘再不採取大型減排行動，直到2080年平流層可再變薄約1公里，屆時恐影響衞星運作、GPS定位系統及電訊傳播。英國《衞報》/法新社