為了令國家回復正常生活，美國疾病控制及預防中心(CDC)周四放寬已接種疫苗人士室內戴口罩的規定，容許他們在大部份室內場所可不用戴口罩。總統拜登說，撤銷室內戴口罩規定是對抗疫情的大日子和重要里程碑。

根據新指引，人群密集的室內場所如巴士、飛機、醫院、監獄和露宿者中心等，仍須配戴口罩，但在工作場所、學校等其他地方，已完成接種疫苗的人士，可毋須強制戴口罩及保持社交距離。CDC總監沃倫斯基（Rochelle Walensky）說：「我們盼望此刻已久，這是讓我們有點回復正常生活感覺的時候。」他表示這個期待已久的改變，是多得數以千萬接種疫苗的人士及基於有關疫苗有效性的科學數據。

CDC亦不再建議已接種疫苗人士在室外人多地方戴口罩。沃倫斯基在白宮公佈新指引時，拜登政府正面對壓力要放寬對完成接種疫苗人士 – 即已接種最後一劑疫苗兩星期 – 的限制，以凸顯接種疫苗的好處。

沃倫斯基說：「任何已完成接種疫苗的人士，當參與室內或室外無論大或小型的活動，都毋須戴口罩或保持社交距離。若你已完成接種疫苗，你可以開始再做因疫情而停止的事情。」

美國的疫苗接種計劃已開始收到成效，確診個案是去年9月以來最低、死亡率是去年4月以來最低，而檢測呈陽性的比率也是疫情爆發以來最低。

美國迄今有約1.54億人接種至少1劑疫苗，佔人口超詔46%，其中1.17億人已完成接種。疫苗接種率近周有放緩趨勢，但隨著政府周三批准12-15歲青少年接種輝瑞疫苗，接種率預計在未來數天內爆升。

美聯社/法新社

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