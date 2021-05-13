因應殖民管道公司（Colonial pipeline）被黑客使用勒索軟件攻擊，轄下油管系統被迫關閉六天，至周五逐步恢復服務。美國總統拜登前天簽署行政命令，加強聯邦政府及私人機構的網絡保安。

油站現車龍

自前總統喬治布殊，每屆總統均會實施新指引增強國家網絡安全，拜登的措施更進一步針對私人機構。他要求所有聯邦政府購買的軟件，在半年內要達到一系列的網絡安全要求。雖然是由軟件商「自我驗證」，惟一旦被發現違規，將在聯邦採購名單上被剔除，意味抹煞在商業市場出售的機會。

當局會設立意外調查委員會調查大型黑客事件，成員包括國土安全部官員及私人機構員工。行政命令亦要求所有聯邦機構加密資料，不論資料是用作存放，還是傳送之用。殖民管道預料需等到周末才完全回復正常服務。在北卡羅來納州教堂山，幾乎所有油站都沒有汽油。在數個仍維持營業的油站外，有20至25輛車排隊，有油站經理稱約一小時前剛收到一細罐汽油，但料客量眾多，汽油將在一小時後售光。

報道引述由能源部及國土安全部的內部評估顯示，如果殖民管道不能在未來三至五日完全恢復服務，恐造成更深遠影響，大型公共交通包括巴士等服務會受阻。若到第10日仍未回復正常，航班更可能要停駛。

消息指殖民管道不計劃向攻擊其系統的「黑暗面」（DarkSide）支付贖金，以換取資料解密。美國《紐約時報》/路透社