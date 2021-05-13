美國總統拜登前日表示，已與內坦亞胡通話，希望這事快點完結，但強調「以色列面對數千火箭飛入領土內，有權自衞」，又指美國正積極進行外交。國務卿布林肯宣佈已派副助理國務卿阿馬前往當地為局勢降溫。

拜登指國安和防衞人員與中東方面保持聯繫，包括埃及、沙地阿拉伯和阿聯酋。防長奧斯汀亦指已致電以國防長甘茨，支持以方「合法防衞權」，同時敦促恢復平靜。布林肯指已與巴人自治政府主席阿巴斯通話，其間提及耶路撒冷、西岸和加薩的現況，對死者表示慰問，以及強調有需要停止火箭襲擊，為局勢降溫。美國國務院就指布林肯亦提及相信以巴同樣應平等享有自由、尊嚴、安全和繁榮。阿巴斯一方則強調停止以方四處攻擊巴人的重要性、制止殖民者攻擊，以及以方針對巴人的侵略性措施。

民主黨現世代分歧

有美媒認為以巴衝突反映美國民主黨內的世代分歧。領導層如參院領袖舒默、外委會主席梅嫩德斯和眾院領袖霍耶均支持以方自衞；新世代眾議員波侃、奧卡西奧科爾特斯等進步派就表明反對拜登政府只譴責哈馬斯的攻擊，而無視以方針對巴人的系統性警暴，並斥以方逼遷巴人。有調查亦發現民主黨基層選民立場有變，大部份人認同美方應向以方加強施壓。

突尼斯、挪威和中國要求聯合國安理會今日再召開第三次緊急會議。有外交官指會議將公開，並包括以巴代表。據指安理會在美國以會有反效果為由阻撓下沒有發表聯合聲明，以方亦反對安理會插手衝突。

今次衝突成為內坦亞胡被反對派攻擊的彈藥。獲委任籌組政府的反對派領袖拉皮德發文指衝突反映內坦亞胡應被取替。但亦有分析指事件凸顯反對派的內部分歧，籌組聯盟政府的談判亦因衝突被拖慢，或有利內坦亞胡。

法新社/路透社