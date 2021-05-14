緬甸軍方政變引發的示威浪潮尚未平息，部分地區為應對反抗勢力更要實施戒嚴，但據報軍方已籌謀振興國內旅遊業，而目標就是招待中國遊客。緬甸官方媒體報道，緬甸酒店及旅遊部長頻頻視察酒店及旅遊景點，並與相關官員討論有關安排。

由軍方控制的報紙報道，由軍方委任的緬甸酒店及旅遊部長貌翁（U Maung Maung Ohn），周三（12日）曾到最大城市仰光視察酒店和觀光景點，評估是否預備好迎接中國遊客。

報道指，貌翁與負責推廣中國旅行團遊緬的官員會面，討論在現時防疫措施下，將中國遊客帶到緬甸觀光的方法。貌翁表示，中國遊客將為國家帶來收益，並增加本地就業機會。

緬甸廣播電視台亦報道，當局希望吸引中國旅客來緬甸，因為雙方先前已達成協定。

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軍方近幾個月以來血腥鎮壓示威者，同時亦一直為再次接待旅客鋪路。自今年3月起，酒店及旅遊部長到訪國內幾個旅遊區，包括撣邦（Shan）和伊洛瓦底省（Ayeyarwady）。酒店及旅遊部亦容許熱門景點酒店重開，例如羌達海灘（Chaung Tha beach）、東枝（Taunggyi）和茵萊湖（Inle Lake）。

緬甸民眾這波抗議軍方政變的示威之中，因為相信軍方背後有中國撐腰，掀起反華呼聲。但在政變發生前，緬甸2018年和2019年的外國遊客人數，均以中國遊客佔最多。中國國家主席習近平去年初更訪問緬甸，出席中緬文化旅遊年啟動儀式，雙方同意推動更多中國遊客到緬甸旅遊。但由於去年3月疫情大爆發，令計劃被擱置，緬甸旅遊業亦受疫情重挫，旅遊收入自去年3月下跌達75%。

緬甸新聞網Irrawaddy

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