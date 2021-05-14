18位國際頂尖科學家周四在美國《科學》雜誌公開聯署，促請世界衞生組織回歸科學，徹底調查在全球造成334萬人死亡的COVID-19起源。聯署信指出，除非有嚴謹的調查數據支持，否則「由實驗室意外流出，或人獸間傳播的理論仍是存在」。

批評目前調查數據未令人信服

撐徹查的史丹福大學微生物學家瑞爾曼委婉批評世衞，「大部份聯署者都覺得，我們未獲得充足資訊，無論是強烈支持或反對的意見也不是以令人信服的數據為基礎......明白到今次疫情帶來極大的痛苦，有人感到憤怒，覺得要引導某些事情。遺憾是竟然有科學家會附和這種做法，他們似乎已忘記了科學」。

世衞和中國聯合調查指出，最初由武漢出現的疫情「很有可能」是經由動物傳染給人類，至於病毒由武漢實驗室外洩則是「極不可能」。雖然美國疾控中心前主任雷德菲爾德在內人士也曾公開質疑疫情是源自中國實驗室，但大部份提出這種想法的人都會被扣上陰謀論帽子。

另外，《週末澳洲人報》早前獨家引述澳洲天空新聞主持人馬克森即將推出的新書《武漢真相》報道，指解放軍科學家早在2015年便研究將沙士病毒武器化，並預言第三次世界大戰將會是生物武器的戰爭。不過，該書的內容被指是抄襲中國軍事醫學出版社，2015年一本描繪美國會對華使用生物武器的陰謀論書籍。

路透社

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