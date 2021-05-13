雖然世衞、歐洲藥物管理局（European Medicines Agency，EMA）都堅持接種阿斯利康（AstraZeneca）和強生（Johnson＆Johnson）兩款疫苗的好處遠大於風險。但由於有證據顯示，兩款疫苗可能與出現罕見血栓有關連，因此全球不少國家已限制甚至停用兩款疫苗：

限制接種阿斯利康疫苗國家

澳洲

上月8日澳洲政府建議50歲以下人士注射美國輝瑞疫苗優先於接種阿斯利康疫苗

巴西

由於里約熱內盧一名孕婦接種後逝世，本月11日當局暫停全國孕婦注射

英國

衞生部門之前建議30歲以下人士不應接種阿斯利康，至本月7日建議40歲以下人士可考慮接種其他疫苗

保加利亞

上月19日暫停為60歲以下女性接種，因為有血栓風險

加拿大

當局上月初曾表示會停止為55歲以下人士接種，多個有提供阿斯利康疫苗的省份只安排40歲或以上人士接種。但安大略省本月11日宣佈停止接種阿斯利康，因為有證據顯示出現罕見血栓風險比以往估計為高

愛沙尼亞

上月7日起暫停為60歲以下人士接種

法國

只為55歲或以上人士接種，上月9日建議55歲以下、已接種第一劑阿斯利康疫苗人士，第二劑應該改為採用其他mRNA技術的疫苗

芬蘭

只安排65歲或以上人士接種

格魯吉亞

俄羅斯塔斯社3月19日報道，當地只為醫護人員接種

德國

本月7日公佈會為所有成人接種，以往只限制60歲以上人士接種，更建議60歲以下人士第二劑改為接種其他疫苗

印尼

有為民眾接種阿斯利康，但警告血小板偏低人士不宜注射

愛爾蘭

之前限制只為60歲以上人士接種，但上月27日公佈，同意讓50歲以上人士接種阿斯利康及強生兩款疫苗

意大利

只建議60歲以上人士接種

馬來西亞

上周開始推出讓民眾以先到先得方式接種

墨西哥

上月7日曾公佈暫時未有計劃限制疫苗接種，但正就疫苗進行調查

荷蘭

上月8日公佈只限60歲以上人士接種

北馬其頓

3月31日衞生部公佈只限60歲以上的人士接種

菲律賓

上月8日曾暫停接種，但至同月19日表示恢復為60歲以下人士接種疫苗

斯洛伐克

專家調查接種人士死亡個案後，衞生部周二公佈暫停為民眾接種第一劑阿斯利康疫苗

南韓

上月7日曾暫停為60歲以下人士接種，但5天後恢復為30歲或以上人士接種

西班牙

上月8日當局宣佈只安排60歲以上人士接種，但上月30日公佈將60以下人士接種兩劑疫苗的相距時間延長至16個星期

瑞典

只安排65歲或以上接種，已接種第一劑、65歲以下人士接種第二劑時，會安排使用另一種疫苗

停止使用阿斯利康疫苗國家

丹麥

上月14日公佈停止使用阿斯利康，是全球第一個國家宣佈停用

挪威

自3月31日起已暫停接種阿斯利康疫苗，當局周一更建議應該將阿斯利康及強生疫苗剔出疫苗名單。

限制或沒限制使用強生疫苗國家

歐盟

上月20日強生表示會恢復向歐洲供貨，並會加上警告標籤。

法國

上月21日公佈計劃採用強生疫苗

德國

衞生部長斯潘（Jens Spahn）本月10日表示，打算安排全國成人接種

希臘

上月19日暫停接種，但本月5日公佈計劃恢復注射

意大利

上月20日衞生部只建議60歲以上人士接種

荷蘭

上月21日建議復用疫苗

波蘭

上月15日起開始接種

西班牙

上月22日起為70至79歲人士接種，周二同意為60歲以下接種

瑞典

上月23日延長暫停接種時間表，並稱只建議65歲或以上人士接種

美國

經過為期10天暫停接種以調查罕見血栓的問題後，上月23日恢復接種

禁止接種強生疫苗國家

丹麥

本月3日成為首個國家將強生疫苗剔出疫苗計劃名單

路透社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）