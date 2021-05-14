緬甸軍方與當地少數族裔武裝勢力在邊境衝突持續，緬甸官媒周五報道，軍方宣佈在欽邦（Chin）實施戒嚴，並指摘有「武裝恐怖份子」攻擊警局和銀行。

欽邦敏達鎮（Mindat）周三及周四爆發衝突，約100人手持自製槍械攻擊警局，並有50人針對緬甸經濟銀行（Myanmar Economic Bank）施襲，據悉衝突中沒有人傷亡。官媒《緬甸環球新光報》周五公開文件指，軍方已經宣佈對欽邦實施戒嚴。

反抗組織：軍方無法再管治

欽邦反抗組織則回應指，軍方頒佈的戒嚴無效，強調衝突是因為軍方違反承諾，未有釋放在最近示威中被捕的7名民眾。新成立民兵組織「欽區防衞軍」（Chinland Defence Force）的發言人指出：「他們（軍方）不能再管治這城市，除了在他們有基地的部份地方。他們無法控制鄉郊地區。」軍方暫未就此回應。

緬甸2月發生政變後，示威與接踵而來的鎮壓已延綿逾3個月，民眾周五繼續到仰光商業地區示威。片段所見，他們叫着「我們相信我們會贏，我們要贏，我們要贏」的口號。

根據關注組織的數據顯示，2月軍事政變至今，已有788人死於血腥鎮壓。而隨著軍方鎮壓加劇，越來越多抗爭者向地方武裝勢力尋求軍事訓練，冀可抗衡軍方。

路透社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）