美國總統拜登在以巴新一輪衝突中，至今傾向支持以色列一方，形容以方是正當自衞。不過拜登正面臨美國內部各方壓力，共和黨人以哈馬斯與伊朗的關係為由，要求華府不再考慮撤銷對伊朗的制裁，部分左翼進步派民主黨人則不滿拜登支持以色列，促請他施壓以色列總理內坦亞胡停止對巴勒斯坦動武。

伊朗替哈馬斯撐腰 共和黨促停核談判

以色列是美國在中東地區重要盟友，但拜登至今的中東政策主要集中在伊朗核問題，以巴和談只佔次要位置。共和黨人批評拜登未有充分支持以色列，並指出伊朗支持哈馬斯，要求拜登回應。44名共和黨人周三去信拜登，促請拜登政府放棄放寬伊朗制裁，否則流入伊朗的資金將被用作購買武器，繼而襲擊以色列。

共和黨人在公開信指，美國需採取一切必要手段，使伊朗為哈馬斯攻擊以色列的行為負責，且無論如何，美國也不應放寬伊朗制裁，並應該結束與伊朗的談判，以示堅定支持以色列，這亦符合美國國防利益。

穆斯林議員批評拜登與壓迫者同陣線

不過，民主黨對以色列取態明顯較分歧，左翼進步派更大力抨擊內坦亞胡，稱後者製造右翼民族主義思想，引發以色列社會仇視阿拉伯人，並在巴人土地設立猶太殖民區。他們亦指，哈馬斯發射火箭攻擊以色列，只是回應以色列對巴勒斯坦的政策。

本身是穆斯林的進步派眾議員奧瑪爾（Ilhan Omar）批評，拜登政府未把人權放在最優先位置，更與壓迫和佔領者站在同一陣線，要求檢討美國每年對以色列價值33億美元（約256億港元）的軍事援助。另一名民主黨眾議員麥科勒姆（Berry McCollum）提出議案，批評以色列對巴人的政策屬佔領和迫害，導致暴力事件，死傷人數更持續上升。

拜登及民主黨溫和派則傾向支持以色列今次行動，並支持美國繼續援助以色列。國務院發言人普賴斯（Ned Price）稱，即使美國撤銷不符合核協議條件的制裁，亦不代表伊朗無需為恐怖主義、支援代理人和侵犯人權的行為負責，但核協議的制裁與這些議題無關。美國國防部周四宣佈，已抽走在以色列的120名士兵。

以色列稱有聽拜登政府建議

以色列駐美國與駐聯合國大使埃爾丹（Gilad Erdan）稱，以色列最高法院是在拜登政府建議下，延期頒佈引發近日衝突的東耶路撒冷業權官司裁決，期望緩和緊張局勢，但重申不能把哈馬斯向平民發射導彈和火箭的行為合理化。

美國《國會山報》

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