以巴局勢如箭在弦，繼雙方連日火箭橫飛後，以色列調動地面部隊，集結到加薩邊境，是2014年以巴衝突後再次派軍壓境；以色列國防軍指，參謀部昨天稍後批准由國防軍加薩部隊和南方司令部草擬的一系列地面戰方案，之後就會交政府考慮採用。控制加薩地區的哈馬斯組織表示，已有83人死於以軍空襲下。

以色列國防軍發言人昨天指，在加薩邊境的部隊正在「準備地面行動……參謀長正審視安排和提供指引」。《以色列時報》則指，以軍其實近日已陸續調動部隊往邊境，包括傘兵、步兵和裝甲兵。國防部長甘茨（Benny Gantz）昨天再下令動員十連的後備邊防警協助警察維持治安。他說：「現在是危急時刻，有需要大量集結地面部隊。」

哈馬斯領袖：對抗不休

以色列的防空警報前晚徹夜響不停，數以千計民眾驚惶避到防空洞。據悉有火箭擊中特拉維夫鄰近的城鎮，有五人輕傷要送院。不過射來的大部份火箭都被以軍的鐵穹（Iron Dome）防空系統成功攔截。黎明後，以軍展開反擊，摧毀加薩市中心一幢六層高的住宅大樓。另一導彈射到加薩南部地區造成一名男子死亡。

哈馬斯昨天亦持續發射火箭，以色列南部多市響警報，數以千計人驚惶避難。其中一枚擊中特拉維夫周邊建築物，以方指有五人受傷。而較早時有指連以色列北部地區也響起警報，是多年來第一次，但其後軍方指是誤鳴。

以軍亦宣稱，前晚戰機出動攻擊了哈馬斯的銀行、一處海軍設施和和一處反情報機關設施。哈馬斯承認以軍襲擊造成有幾名領袖人物喪生。哈馬斯態度強硬，領袖哈尼亞（Ismail Haniyeh）揚言「跟敵人對抗不休止」。

哈馬斯昨天指，自衝突本周一升級後，加薩已有83人死亡，包括至少17名兒童，另有約400人受傷，本來已因COVID-19疫情應接不暇的醫院服務更緊張。加薩的衞生部門更懷疑前晚發生了吸入毒氣死亡事件，正進行調查和化驗。

內坦亞胡反對現階段停火

以色列方面，軍方昨天公佈這一波衝突中，由加薩發射的火箭至少已有1,600枚，當中約400枚發射失敗落在加薩範圍，相信有造成傷亡。以軍強調，鐵穹攔截率平均達90%。以色列連日有七人死亡，六個平民中有兩名兒童。

據指總理內坦亞胡亦反對在現階段停火。以色列安全內閣計劃加強對加薩地帶的軍事行動，針對哈馬斯等組織的軍事能力。以方公佈已襲擊了加薩約600個目標，主要是火箭生產和儲存設施。以色列和美國都將哈馬斯定義為恐怖組織。

衝突中吃苦的往往是平民。加薩街頭民眾狂奔避空襲，一名男子怒說：「以色列瘋了。」而在特拉維夫，一名26歲的學生也愁眉深鎖：「以色列全境都受到攻擊。身處於這種環境實在很可怕。」

路透社