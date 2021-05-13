（北美通訊）加拿大自2月22日實行新的防疫管制，所有國際航班只可以在四個指定機場降落，旅客必須到指定酒店隔離。據悉，數百班從外地入境的私人飛機航班違反規定，降落在加拿大各大機場，機上旅客更能避過隔離要求，增加境外病毒傳入風險。

根據聯邦政府防疫措施，所有入境的國際航班，必須在多倫多皮爾遜國際機場、卡加里國際機場、滿地可杜魯多國際機場或溫哥華國際機場降落。

不過，加拿大廣播公司（CBC）引述航班追蹤網站FlightAware數據顯示，在2月22日至4月26日，有884班由外地入境的私人航班，在9個沒有隔離酒店的機場降落，當中包括位於安大略地區的咸美頓（Hamilton）、渥太華（Ottawa）、倫敦（London）等，數據顯示，降落機種包括豪華私人飛機、小型飛機和直升機，但看不到乘客資料和人數。

即使加拿大聯邦政府一直呼籲國民，停止所有非必要旅行，但FlightAware數據顯示，仍有不少來自美國佛羅里達州、亞利桑那州、加州等的私人航班入境。其中，佛羅里達州和亞利桑那州皆沒有強制配戴口罩的防疫措施，令境外病毒傳入風險增加。

CBC向其中一間涉事私人航空公司Chartright Air Group查詢，但公司沒有作出回應。但CBC發現，該公司在其LinkedIn頁面上，發佈一個名為「一小時PCR快速檢測」的廣告，又表示入境旅客不用入住隔離酒店。

加拿大商務航空協會（Canadian Business Aviation Association、簡稱CBSA）行政總裁諾列克（Anthony Norejko）強調，加拿大大部份航空行程皆屬於商務性質，航空公司會遵守所有檢測程序；他又表示，私人公司不可能透過目的地和時間，就能知道客人旅行目的。

聯邦政府回覆CBC表示，當局沒有單獨為乘坐私人飛機的旅客而設的防疫措施，而一般用作娛樂或休閒用途的小型飛機，可不受現行航行通告（NOTAM）指引，並允許他們降落在任何設有CBSA辦公室的入境機場。

聯邦政府續稱，無論任何人在哪裏著陸，乘客都會獲分發政府的檢測工具，並必須遵守防疫措施。而只有在技術原因、沒旅客的航班、貨運航班等特殊情況下，商務私人飛機才可以降落在愛民頓（Edmonton）和基洛納（Kelowna）等指定入境機場。

一名剛從蘇格蘭飛回加拿大、22歲學生薩菲亞（Safia Husain）批評，政府沒有平等對待旅客。她在隔離酒店內接受訪問說，「這讓我覺得政府把有錢人放在首位。」她又表示，一些加拿大人可以乘坐私人飛機入境，避過入住隔離酒店，讓自費入住隔離酒店的她感到不公。

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