美國前總統特朗普卸任後，一直暗示可能在2024年再次參選總統。《紐約郵報》引述消息人士指，特朗普計劃下月起恢復大型造勢集會，預計6月舉行兩次活動，第3場活動則會在7月4日美國獨立日的前後舉行，正考慮選址。

特朗普1月底卸任後大多留在佛州海湖莊園，間中接受訪問，2月曾出席保守政治行動會議（CPAC），並在席間發表演說。不過特朗普對上一次舉行造勢活動，已要數到1月6日國會確認選舉人票當天的集會，集會後來演變成激烈衝擊。特朗普下周六亦預計會在新澤西州一項籌款活動上現身。

擬明年中選發揮影響力 嘲麗茲切尼再無前途

特朗普上周接受訪問時表示，對2024年總統選舉很感興趣，形容正非常認真審視，但指考慮到選舉經費問題，他會在適當時候才公佈，又稱：「我想當我有具體宣佈時，人們會非常非常高興。」消息指特朗普亦有意在2022年中期選舉上，支持對他忠誠的黨員，並派員挑戰反對他的人。

共和黨眾議院第三號人物、前副總統切尼的女兒麗茲切尼（Liz Cheney）周三遭黨友逐出管理層，據報屬特朗普支持者的另一名眾議員斯特凡尼克（Elise Stefanik）將取代其位置。特朗普周四指麗茲切尼已是輸家，她出身的懷俄明州也是強烈支持特朗普的州分，揚言她今後再沒政治前途，甚至可能在明年中選連任失敗。

麗茲切尼曾在1月國會衝擊事件後，就針對特朗普的彈劾案投下贊成票，近日被揭策劃包括他父親切尼在內的10名前美國防長聯署反特朗普文章，並於《華盛頓郵報》發表。如今被逐出共和黨管理層後，她表明會繼續批評特朗普，並阻止特朗普捲土重來，甚至有可能在2024年角逐黨內總統提名。

150共和黨員促跟特朗普割席 否則另起爐灶

150名共和黨人則發表聯署信，要求共和黨與特朗普切割，否則揚言成立新黨派。參與聯署的人士包括27名國會前議員及4名前州長，他們促請共和黨回復理性，並返回支持自由市場和思想解放的初衷，拒絕民粹主義、陰謀論和不實資訊。特朗普則批評聯署人士只是失敗者，僅名義上為共和黨人，重申自己任內創造美國歷來最好的經濟，稅率也減至低位。

彭博社/美國《紐約郵報》/美國《國會山報》

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