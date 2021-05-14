英國將在下周一展開新一階段防疫措施，放寬堂食和聚會等規定。英國《每日電訊報》引述消息指，當地官員近日討論國內「疫苗護照」時，考慮到近期感染和住院數字持續下跌，認為疫苗護照的效益減低，有意縮減計劃規模，放棄在戲院、劇場、餐廳等日常場所實施，部分官員甚至質疑措施是否仍有需要推行。

英國官員正探討在足球賽事等大型活動引入疫苗護照機制，進場者需出示接種證明或病毒測試陰性證明，康復者則可以自然抗體為由豁免，料月底提出正式建議，並可能配合下月21日再次放寬防疫措施的限期推行。

但報道指，官員早前召開會議時，席間部分官員質疑疫苗護照是否真的對公眾健康有好處，並指近期感染數字已下降。知情者形容，過去數周官員感覺出現變化，「現實環境的轉變使他們會問『我們真的需要它（疫苗護照）嗎？』」官員現時期望相關部門對疫苗護照的效益，提供更多解釋。

據報官員已初步傾向不在戲院、小型劇場和餐廳實施疫苗護照措施，但足球比賽、音樂節、演唱會和大型商務會議仍有較大機會要檢查參加者的接種或病毒測試狀況。

計劃不足 料難下月如期推出

疫苗護照的推行也存在困難，即使是高層官員內部，對推行疫苗護照的資金來源，以及如何游說國會贊成方案等仍未有具體計劃。若一如當局所指，以國民保健服務（NHS）的應用程式充當電子針卡，程式亦要花時間更新，官員亦未解決偽造實體針卡問題，認為疫苗護照未必能及時在6月21日推出。消息人士指，官員未就疫苗護照方案下最後決定。

英國《每日電訊報》

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