SpaceX公佈首個軌道Starship飛行計劃

美國太空探索公司SpaceX本月立下重要里程碑，可重用發射載具Starship原型SN15成功着陸。SpaceX周四（13日）披露，將進行首次軌道Starship飛行計劃。Starship將於德州基地發射升空，環繞地球一周後，在夏威夷海岸降落，全程預計為時90分鐘。

SpaceX在提交予聯邦通訊委員會（FCC）的文件披露上述消息，但未交代確實日期。SpaceX行政總裁馬斯克在兩個月前曾表示，目標是今年7月進行軌道任務。

Starship高度約48米，即約16層樓高，將連繫名為「Super Heavy」的巨型火箭推進器，當與推進器脫離後，Starship繼續飛越佛羅里達海峽上空，預計發射後3分56秒點燃引擎並加速進入軌道，在可愛島（Kauai）西北海岸約100公里處降落海上。

意大利女性首次任情報首長

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）宣佈貝洛尼（Elisabetta Belloni）出任安全情報部（Security Intelligence Department，DIS）首長，是首次由女性出任情報首長。政壇普遍對這項任命表示歡迎，聯盟黨（League party）領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）形容貝格尼是「勇敢女性」。

63歲的貝洛尼有豐富外交工作經驗，曾擔任派駐奧地利和斯洛伐克的外交官，2004年至2008年在外交部擔任要職，處理意大利公民在阿富汗和伊拉克等地被殺害或綁架事件，2004年泰國海嘯等亦統籌救援意大利公民的工作。她及後出任外交部秘書長，成為首名出任意大利最高級別外交官的女性。

安全情報部的工作除了處理國內外情報及安全工作，還包括反間諜及網絡安全範疇。

俄羅斯準備禁止商業捕鯨

俄羅斯總理米舒斯京（Mikhail Mishustin）宣佈，希望立法禁止商業捕獵鯨魚和海豚，但未透露新法何時實施，但表示新令「將有助拯救被魯莽獵殺的動物」。

俄羅斯去年起收緊政策限制商業捕鯨。在新法下，基於科學研究為目的捕捉鯨魚和海豚可獲豁免。

2018年7月至10月期間，逾百條鯨魚於西太平洋的鄂霍次克海（Okhotsk）被捕撈，繼而轉送至1,500公里外、位於太平洋沿岸納霍德卡（Nahodka）灣的「鯨魚監獄」──上百條鯨魚受困於狹小水槽。在保育團體擔心鯨魚可能販售至中國不同主題樂園或海洋公園作圈養、表演用途。最終小部份鯨魚疑囚禁期間死亡，其餘則於2019年分批獲救，11月全數重獲自由。

路透社／美國財經頻道CNBC／英國廣播公司

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