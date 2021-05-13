以巴衝突未完之際，以色列國內的阿拉伯人及猶太人連日出現打鬥，有阿拉伯人被毆至重傷甚至被槍殺，亦有猶太教堂被放火焚燒，總統里夫林形容國家出現內戰。

兩族聚居地連場衝突

當地電視台前晚播放片段可見，特拉維夫城郊巴特亞姆（Bat Yam）一名阿拉伯裔的男子被強行拉下車，數十名極右以色列人將他毆打至失去意識。傷者倒卧在大街上長達15分鐘，警方及救護車才到場，醫院其後指他受重傷但情況穩定。極右分子聲稱傷者有意駛車撞向人群，但片段顯示他似想避開示威群眾。

極右派「宗教錫安主義者黨」領袖、議員斯莫特里奇公開譴責事件，稱對這種「殘暴及殘忍」的襲擊感到羞辱。他指：「猶太人兄弟們，停手吧！我們不能容許自己在任何情況下參與這些暴力行為。」

另外，在兩族聚居的盧德（Lod），有一名阿拉伯裔男子被猶太人槍殺。警方指死者為暴徒，該猶太人在生命威脅的情況下才開槍，惟阿拉伯人指當時死者手無寸鐵。數千人出席死者葬禮，其後兩個族裔的人爆發衝突，多架車輛及一間猶太教堂被放火焚燒。而在阿克里（Acre），有猶太人被石頭扔中受重傷。

總理內坦亞胡宣佈盧德進入緊急狀態，並前往盧德及阿克里視察。他要求「停止混亂」及「恢復秩序」，有需要的話將採取鐵腕手段，亦呼籲阿拉伯及其他社區領袖譴責暴力。里夫林則斥之為「嗜血的阿拉伯暴民」所進行的「大屠殺」，形容國家已出現內戰。

法新社/路透社/美聯社