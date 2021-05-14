英國哈里王子在一個訪問節目中剖白內心痛苦，他形容皇儲父親查理斯對待他以及查理斯自己經歷的童年是「遺傳的痛苦」，他希望打破這個循環，不再把痛苦傳給他的子女，因此決定離開皇室。哈里又說皇室生活有如「動物園裏的動物」，他周遊世界接觸不同的人，希望透過幫助別人來「療癒」自己。

哈里亮相美國演員兼作家謝潑德（Dax Shepard）主持的網上播客節目《扶手椅專家》（Armchair Expert），大談自己多年來承受的精神痛苦，聲言早在20多歲已經想到要擺脫皇室成員這份工作。

他說：「生命不就是要打破循環？我不是要指摘，我不想指摘任何人，但父母教養肯定有關，如果我因為父母所受過的痛苦和苦難而感到痛苦，我確定要打破這個循環，不能傳下去。基本上，有很多傳承的痛苦和苦難，我們作為父母應該盡力嘗試和說道『你知道我發生了甚麼事，我要確定不會發生在你身上』。」

哈里提到童年時查理斯如何對待他，以及查理斯小時候也與父母、英女皇伊利沙伯二世和菲臘親王關係不睦，「我知道這跟他的父母有關，他以自己受對待的方法對待我，我如何能為自己的孩子改變這點？所以，我就在這兒了。我現在把整個家庭都移至美國，這並非本來計劃，有時你要下定決心，家庭優先、你的心理健康優先……現在在這兒（洛杉磯）生活，我終於可以抬起頭，感覺不一樣，肩膀放鬆下來，她也是這樣。你可以四周漫步感覺多一點自由，我可以把阿奇放在我的單車背後，我從來沒機會這樣做。」

心理出問題被建議求助 反令他抗拒逃避

談到母親、已故威爾斯王妃戴安娜，哈里說︰「當我12歲失去母親時，我並不很清楚自己發生了甚麼事，以及自此我承受的創傷經歷。我沒有察覺或許我需要面對它，否則我如何能為我子女當一名像樣的父親？」

哈里曾公開承認在喪母後出現心理健康問題，需要尋求協助，但他在訪問節目中提到，當他年輕時有人告訴他「你需要協助」，「你有問題，你不是很妥，去尋求協助吧」，他說這種態度令他「抗拒和跑掉」，令他「戴上面具」、「抗拒」自己的感覺，假裝感覺「良好」。他說，告訴別人需要求助，通常會令他們「抗拒和跑掉、拖延……或選擇飲酒、毒品之類」。

因沒有皇冠 讓他可更自在談自身掙扎

哈里說多年來周遊列國，教曉了他聯繫大眾，「看到別人受苦受難，我懂得同情別人，懂得感同身受。是的，這就是我受到的教育。」他指自己「沒有皇冠」，「這就是為何現在我可以更自在地談到自己的掙扎，因為我這樣做是為了幫助別人。我不當作是投訴，我不認為談及自身的問題就是投訴，這只是分享你的故事，知道事情是相關的，我向你保證，分享成長經歷和脆弱，視乎你使用甚麼平台，你會對某些人的生命有正面影響。」

哈里稱，年輕時已經想脫離皇室工作，但尋求心理治療後決心用原本的身份行善，所以才留在皇室，「這只是一份工作，對嗎？微笑、忍受，堅持下去，我20多歲時已經在想，我不想要這樣的工作，我不想在這兒，我不想這樣做。看看皇室工作令我母親發生甚麼事。當我有妻有兒有家庭，我知道事情會重蹈覆轍時，我如何能繼續下去。」

當接受心理治療時，他突然「泡沫爆破、我把頭由沙埋裏突出來」，幡然醒悟，身在皇室享盡優越，但也不能投訴，不能與別不同。他說：「所以你如何能另闢蹊徑、如何能令你母親為你驕傲？」他發現幫助別人，也能幫助自己，他為傷殘退伍軍人舉辦運動會，為他們做慈善活動，同時也「治癒」了他自己。

自言生命像《真人Show》 活在動物園

哈里說，與妻子梅根的一次對談後令他更明確知道自己想做甚麼，「她會說我正受到傷害，有些事不受我控制令我感到憤怒，血液沸騰」，他對傳媒感到不滿和沮喪，深感「不公平」，他提到三件事情令他感到徹底無助，一是他小時候與母親一起在車內被狗仔隊追逐，二是一次在阿富汗服役時在阿帕奇直升機上發生，三是一次跟梅根在一起時。這些事令他感到無助與受傷，即使他地位優越、有影響力，卻無力改變這些事情。

他形容他的生命有如電影《真人Show》（The Truman Show）戲中主角發現他的生活原來只是一場電視節目，他的家人原來是演員，哈里形容自己有如身處動物園。而梅根曾向他說「你毋須做一名公主，你可以創造生活，比任何一位公主都要活得好」。

英國《每日郵報》

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