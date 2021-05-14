中國政府花費巨額金錢進行「大外宣」！美國有文件顯示，中國去年花費6,400萬美元（5億港元）在美國進行宣傳和游說活動，主要用於電視廣播及其他傳媒活動，其中華為出資350萬美元（2,730萬港元）。

CGTN花費近8成支出

根據美國《外國代理人登記法》（Foreign Agents Registration Act，FARA），中國環球電視網（CGTN）披露，去年花費逾5,000萬美元（3.9億港元）在美國運作，以影響美國的輿論及政策，佔當地「大外宣」支出近80%。這是CGTN首年報告完整的開支數字，2019年提交的部份開支紀錄顯示，花費約為4,300萬美元（3.3億港元）。

以電視廣播活動計算，中國比其他國家花費更多金錢來影響美國輿論，排第二位是卡塔爾，耗費近5,000萬美元（3.9億港元），俄羅斯排第三，花費4,200萬美元（3.2億港元）。

非牟利組織「響應政治中心」（Center for Responsive Politics）指，北京政府大灑金錢進行大外宣，希望在疫情期間改善國際形象，官媒《中國日報》去年便花費逾300萬美元（2,340萬港元）在美國報章賣廣告。學者表示北京政府大力投資影響美國民眾的看法，希望改善兩國關係緩解緊張。

非政府機構斥資近千萬美元

而中共耗費的6,400萬美元中，近1,000萬美元（7,800萬港元）來自非政府機構，中國電訊巨頭華為就出資近350萬美元進行游說活動。不過北京一向否認在美國進行大外宣。

美國司法部規定企圖影響美國政策的傳媒機構，根據《外國代理人登記法》要向當局登記，近年中美關係轉趨緊張，司法部2018年指示CGTV及新華社要向當局註冊，披露這些機構在美國的活動。司法部亦要求俄羅斯控制的傳媒《今日俄羅斯》（Russia Today）及衞星通訊社（Sputnik）註冊為外國代理人。

美國國務院去年亦把CGTV及四間中國傳媒介定為「外國使團」，視為中國政府的一部份，要向美國國務院提交在美工作人員名單、個人資料及人事變動，並要登記在美租賃或持有的物業清單，未來這些機構若在美國租賃或購買新的物業也要提前獲得許可。

美國之音

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