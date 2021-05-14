距離星港旅遊氣泡啟動不足兩星期，新加坡疫情卻趨於反覆。新加坡交通部長王乙康周五表示，跟香港的旅遊氣泡「很可能」要推遲。他稱香港是「非常安全的地區」，但獅城感染情況近日有攀升迹象，因此有所憂慮，預定下周跟香港官員商討。當地衞生部公佈，截至周四（13日）中午，新增34宗確診個案，包括24宗本地感染。新增的本地感染個案有19宗與樟宜機場群組有關，令機場群組擴大至合共46宗。另有10宗為外地輸入個案。今次新增個案有多宗屬印度變種病毒。

19宗涉機場群組 8人染印度B16172病毒株

24宗新增本地個案中，有19宗與樟宜機場群組有關，令機場群組成為現時最大感染群組。患者包括輔警、航空安全主任、兩名工程師、三號航廈一名零售店主管及一名診所助理，還有4名清潔公司員工等。19名患者中，有8人初步確診感染印度B16172病毒株。

為阻機場群組繼續擴大，當局周三宣佈，向5月3日後曾到訪樟宜機場3號客運大樓的民眾提供免費檢測。機場消費娛樂設施星耀樟宜（Jewel Changi Airport）、1號和3號航廈周四起關閉14天，設施內所有員工需接受強制檢測。

4宗源頭不明 一外傭染印度變種病毒

其他本地感染個案，一宗與盛港綜合醫院染疫護士有關聯，患者是7歲小學生。其餘4宗個案源頭不明，當中兩人分別是43歲緬甸籍及51歲菲律賓籍女傭，後者感染印度B16172病毒株。

染疫菲傭本月8日出現感冒症狀，於是到診所求醫，4天後持續出現發燒、咳嗽、流鼻涕和頭痛，再赴同一診所接受檢測，翌日確診染疫。至於緬傭，她本月8日起出現頭痛、發燒、流鼻涕和喉嚨痛等病徵，本月10日求診，翌日接受檢測後確診。

另外兩宗源頭不明個案，分別是47歲家庭主婦及50歲補習社教師，前者初步確診印度B16172病毒株，正等候進一步檢驗。

10宗輸入個案 逾半來自印度

至於10宗外地輸入個案，是入境新加坡後居家隔離時確診，其中6宗從印度返抵新加坡，包括一名新加坡人，兩名永久居民、兩名持學生簽證者及一名短程簽證人士。當局早前已禁止從印度入境旅客，指出今次這批患者是在旅遊限制實施前已入境。其餘4宗輸入個案來自尼泊爾、斯里蘭卡和日本。

新加坡亞洲新聞台／美國財經頻道CNBC

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