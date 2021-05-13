美國輝瑞藥廠(Pfizer)拉丁美洲行政總裁穆里羅(Carlos Murillo)向巴西國會議員指出，輝瑞在去年8月至11月期間，一再向巴西衞生部推銷其Covid-19疫苗，但巴西政府一直沒有回應。

巴西參議院一個委員會正調查總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）的政府處理疫情不當，沒有及時洽購疫苗抗疫，致令超過42萬巴西人死於疫症，死亡人數僅次於美國。穆里羅說，輝瑞總公司行政總裁在去年9月12日致函博爾索納羅及前衞生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）等內閣成員，表示有興趣向巴西出售其研發疫苗，但兩個月都收不到回覆。

兩位消息人士說，帕祖耶洛因為相信巴西可依賴國內生產的英國和中國疫苗，因而沒有接受輝瑞的銷售建議，致令疫苗接種計劃拖延。他上月在壓力下被辭退。由於生產問題及中國的樽頸情況，拖慢中國疫苗產量，巴西至今只有11%人口完成接種。

巴西政府未對穆里羅的言論置評。巴西最終於今年3月與輝瑞簽約，購買1億劑疫苗，首100萬劑於4月底付運，另外約62萬劑則於本周三從比利時運抵巴西。

路透社

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