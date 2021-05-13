意大利一名10歲女童今年1月因模仿短片分享平台TikTok上流行的「窒息挑戰」遊戲(blackout challenge)而死亡，在意大利監管當局干預下，TikTok近三個月已移除超過50萬個13歲以下的用戶。

意大利的數據保護監管局(DPA)指出，由2月9日到4月21日期間，TikTok要求1250萬意大利用戶確認年齡超過13歲，最後移除了超過50萬個用戶，其中40萬個表示不足13歲，另外14萬個是根據TikTok本身的「審核報告工具」判斷而移除。

TikTok亦答應採取進一步措施加強偵察和堵截少於13歲的用家，包括研發人工智能協助辨認使用平台服務的用戶是否兒童，以及保證在確認用戶年齡不足13歲後，48小時內把他們的賬戶移除。

在1月的不幸事件發生後，DPA緊急命令TikTok重新審查所有用戶的年齡及移除所有不能核實的用戶。TikTok亦答應意大利當局在報章、電台和平台上展開廣告宣傳活動，提高使用TikTok平台的安全意識及13歲以下兒童不適合使用該應用程式。TikTok亦同意與監管當局分享有關多項試驗措施效用的數據，以及繼續與監管當局合作，共同找出不讓兒童使用TikTok的方法。DPA表示會繼續監察TikTok是否遵守承諾。

Techcrunch

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