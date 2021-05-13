以色列軍方與巴勒斯坦武裝組織血腥衝突持續升溫，加薩200萬居民首當其衝，到處滿目瘡痍。由於當地無空襲警報系統，亦無安全屋，2014年加薩戰爭的老問題再次浮現──居民該何去何從？

無空襲警報系統

以色列軍方前日空襲擊中50歲加薩居民雷耶斯的住所，她與四個孩子慌忙逃命躲到鄰居家中，「整個地區面積很少，像是監獄，所到之處都成為目標」。以色列戰鬥機毫無預警瞄準激進分子居所，波及其他民居。有居民哭述空襲中失去四歲孫兒及懷孕媳婦，住所遇襲後要從瓦礫救出受傷親戚。

有200萬人的加薩是世界上人口密度最高的地方之一，惟當地無空襲警報及安全屋，聯合國臨時避難所亦在過去幾年衝突中損毀。自哈馬斯2007年控制加薩後，以色列在加薩邊界四周佈滿圍欄和混凝土牆，船隻亦被限制在離岸約16海里，居民稱無處可逃，亦無處可躲。

隨着哈馬斯和其他激進組織向以色列城市發射數百枚火箭彈，以往不捲入衝突的特拉維夫今次不能倖免，當地平民亦感恐懼。很多父母第一次驚慌失措帶着年幼子女到防空洞避難。任職律師的莫里向五歲兒子謊稱放煙花，但其他孩子卻告訴他真相。任職軟件工程師的坎道洛夫，周二在近特拉維夫南部的里雄萊錫安住所看足球賽時聽到空襲警報，馬上衝往地下室，惟火箭彈擊中地面時他才到達樓梯間，他慌忙跑上樓往窗外望，以往安靜的街道陷入火海，面目全非。

美聯社/英國《衞報》