美國反對聯合國安理會周五舉行緊急會議討論正在升級的以巴衝突，但外交消息人士說，美國已同意安理會周日舉行視像會議，討論中東局勢。

中國正輪值擔任主持安理會會議，中方發言人說，周五將沒有緊急會議，美國不同意周五以視像方式舉行緊急會議。另一位外交官說，美國希望把會議押後至下周二，以減低緊迫之感。

中國、挪威、突尼西亞要求安理會周五公開舉行視像會議，討論以色列和巴勒斯坦激進分子的暴力衝突惡化。但外交官員指出，美方以正在進行外交努力為由拒絕開會，稱安理會討論不會有成效，但美國仍為下周二開會討論保留可能性。

外交官員又提到，由15國組成的安理會為討論以巴之間多年來最嚴重的衝突，本星期已私下開會兩次，但迄今都無法發表公開聲明，因為美國認為這樣做無助形勢。

美國國務卿布林肯說，美國深切關注以巴衝突升級及以色列的街頭暴力事件。他表示以巴人民均有享受自由、尊嚴、安全和繁榮的權利，應該和平地生活。但他又說，以色列有保護自己的基本權利。他不排除安理會下周初舉行會議的可能性。

以色列警方在穆斯林齋戒月期間，與巴勒斯坦人於耶路撒冷舊城阿克薩清真寺（Al-Aqsa Mosque）附近爆發衝突。加薩走廊的巴勒斯坦人組織哈瑪斯集團朝耶路撒冷與特拉維夫（Tel Aviv）發射火箭報復，隨後以色列也對加薩走廊的激進分子發動攻勢。在過去4日的衝突中，有超過100名巴勒斯坦人喪命，包括27名小童和11名婦人，另有580人受傷。美國呼籲以色列盡力避免平民傷亡。

美聯社/路透社/法新社/中央社

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