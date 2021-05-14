（北美通訊）疫苗生產商越來越強調，即使已接種疫苗，仍然須要每年再補打一次加強劑，或接種針對變種病毒的新疫苗。但有科學家對於何時或是否需要打加強劑，仍然抱質疑態度。

輝瑞藥廠（Pfizer）行政總裁布拉（Albert Bourla）曾經表示，接種過其公司所生產疫苗的群眾，「很大機會」需要，一如流感疫苗般，每隔12個月再補打一劑疫苗，以維持對抗原始的SARS-CoV-2病毒及其變種。但接受《路透》訪問的十多位，具有影響力的傳染病和疫苗研發專家都表示，越來越多的證據表明，第一輪的全球疫苗接種可以提供到持久保護，足以抵禦冠狀病毒以及變種病毒。

即使很多人都同意有需要以審慎態度做好防禦工作，但部份科學家擔心，公眾認為要打加強劑的想法，是來自藥廠高層的提議，而不是健康專家。他們更憂慮，補打疫苗會加劇富裕國家與貧窮國家之間的差距；目前很多貧窮國家仍在努力採購疫苗，估計要為所有國民完成接種第一劑疫苗也需時數年。

美國疾病控制與預防中心（CDC）前主管費頓（Tom Frieden）是其中一個反對補打疫苗的專家。他指出，目前沒有任何證據支持要打加強劑，並認為年年打疫苗的建議並不適當，因為疫苗時效仍然是未知之數。

輝瑞的發言人回應此批評表示，他們只是預計在病毒仍在廣泛傳播時，或需要打加強劑；若疫情一旦受到全面控制，情況可能會改變。輝瑞預計COVID-19疫苗將會是公司未來幾年主要收入來源，並預測2021年疫苗的銷售額將達到260億美元。根據美國衞生部數據，至2025年，疫苗和加強劑的全球開支總額將達到1,570億美元。

輝瑞的疫苗研發高級副總裁格魯伯（William Gruber）月初曾表示，每年打疫苗的預期，是基於接種疫苗6個月後會出現免疫力下降的「一點證據」（A little evidence）。但事實上，由輝瑞和德國藥廠BioNTech合力研發的疫苗，在接種第二劑後的6個月，防疫效果仍然超過91％，對比臨床實驗中的接近95％，顯示功效保持穩定。

而另一藥廠Moderna，預計在秋季生產可針對南非變種病毒的疫苗，並預期需要定期打加強劑。美國正準備購入並向民眾提供這種疫苗；而歐盟﹑英國和以色列已下令，引入最新款的COVID-19疫苗作為加強劑。

世界衞生組織（WHO）的免疫﹑疫苗和生物製劑部主任歐布萊恩（Kate O’Brien）表示，現時沒有數據足以決定是否需要打加強劑。而世衞正成立一個專家小組，以評估所有變種病毒和疫苗功效數據，有需要時會作出更改疫苗接種計劃的建議。

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