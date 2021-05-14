（北美通訊）紐約市最多華人聚居的地區法拉盛（Flushing），去年底獲政府批准，在河畔區一片達29英畝的荒廢土地上，興建住宅、酒店、寫字樓及社區設施等，整體投資額高達20億元（美元、下同），冀提振經濟和帶動就業。但部份社區人士反對項目，擔心社會配套不足之餘，也會刺激已差不多冠絕紐約市的地區樓價。

紐約特約記者：魯亦明

位於皇后區的法拉盛，距離曼哈頓約40分鐘車程，是美國最大、人口增長速度最快的華人社區；約18萬人口中，接近七成為亞裔，大部份是來自中國的新移民。其中近年落成、位於河畔區一帶的SkyView Center，其上蓋屋苑「天景豪苑」共700多個豪宅單位，平均呎價近千元，媲美市中心曼哈頓。

紐約市議會去年底通過議案，發展SkyView Center附近一片29英畝的荒廢土地，批出合約予由三間華人開發商F&T Group、Young Nian和United Construction合組公司FWRA LLC，投資20億元，興建1.7萬個豪宅單位，800多間酒店客房，以及商場、停車場、寫字樓等，佔地近80萬平方呎。

當局推銷議案時表示，這個稱為「法拉盛特別濱水區」（Special Flushing Waterfront District）的發展項目，預計聘用約558名建築工人，每年可產生2,800萬稅收。

在區內居住約四年的香港移民Johnny認為，發展濱水區利大於弊，「我絕對贊成市議員『開綠燈』通過計劃。作為地產發展商，我很希望能夠通過發展地產改善社會（環境），使到不同居民、投資者、業主，通過新興建的項目從中得益。」

不過，大法拉盛商會執行董事、市議會第20選區參選人崔容隼（John Choe）則批評這是一個「混亂的計劃」。他指出，發展濱水區不能解決法拉盛居民面對最急切的問題，如人滿為患的學校，醫院和公共交通系統超出負荷，還大有機會推高樓價和租金。

「法拉盛已經是全紐約市租金最高的地區之一，你看看緬街（Main Street），租金甚至比曼哈頓中城還貴......（發展濱水區）最大問題是，法拉盛應該由小商家和地區企業家組成，我們不需要高樓大廈或者大企業來到這裏。」崔容隼說，隨着更多豪宅、酒店落成，法拉盛樓價和租金肯定會繼續急升，使居民百上加斤。

在法拉盛土生土長的傅宇彤（Erica）亦認為，疫情發生後，市政府的首要項目不應該是興建豪宅，「很多人已經失去工作，商店無法營業，政府資金應投放在更有效率的補助上。」她贊成政府增加就業機會，但批評增加建築工人需求只是臨時的措施，「當工程完成後，工人何去何從？你也知道他們會再次失業。」

贊成發展的Johnny表示，與紐約市其他地區相比，法拉盛的確建有不少商場，但區內人口不斷增加，對購物、餐飲有大量需求，更多住宅單位亦可解決居住問題。但他認同政府應增加社區配套，特別是改善交通問題，「法拉盛泊車很困難，很多人想過來消費，但想到要泊車就頭痛」。

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