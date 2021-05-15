新加坡疫情持續，與香港的旅遊氣泡出現變數機會加大。當地公佈新增52宗確診病例，是1月30日以來最高，當中本土感染佔24宗，大部份屬於機場群組，也有4宗源頭不明。新加坡亦再出現兩個新感染群組，整體增至13個群組。

衞生部公佈截至周五中午共錄得52宗新病例，24宗本土感染中有13宗屬於機場群組，令群組感染人數增至59人，是新加坡歷來最大群組，當初的源頭是一名在5月5日確診的機場清潔工。

4宗源頭不明病例，包括一名已完成疫苗接種的中國籍監獄廚師，其餘7宗本土感染均與舊病例相關。當地亦出現兩個新的感染群組，包括補習社群組和盛港綜合醫院群組，令當地目前活躍群組增至13個。

周五有5宗新確診跟一間補習社有關，患者為4男1女、年齡介乎7至9歲，全部都有發燒和鼻水等病徵，懷疑受到補習社50歲女導師傳染，她在5月12日確診。

盛港綜合醫院群組則增加一宗確診，患者是39歲菲律賓籍藥劑部員工，令群組患者人數增至3人。

至於28宗輸入病例包括6名新加坡公民和13名永久居民，分別從印度、印尼、南韓和英國回國。其餘外來確診者為外勞、留學生等。

新加坡亞洲新聞台

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）