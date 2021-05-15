美國軍方最近推出新的招募廣告，內容講述一名女兵的成長故事，涉及同性婚姻和支持性小眾的同志遊行等充滿左翼喜好的元素，惹起熱烈討論，有人批評軍方「錯重點」，招募軍人應注重保家衞國的責任，而不是軍人的私生活。

美國軍方本月4日推出名為「呼喚」（The Calling）的招募廣告系列，分別講述五名士名的故事。其中，下士馬洛納德（Emma Malonelord）的宣傳片最受議論，片中用動畫交代她的成長故事，包括她是由兩名同性戀媽媽撫養，其中一名媽媽遇到車禍導致癱瘓，康復後兩名媽媽舉行婚禮，；又見到馬洛納德參加支持同性戀的遊行，並剖白自己從小就決心捍衞自由。馬洛納德長大後加入陸軍，成為愛國者導彈操作員。

網民：「覺醒」軍隊只會淪為笑柄

廣告惹來外界猛烈批評，有網民認為這是「超級覺醒」（美國目前以「覺醒」來形容激進左翼），並諷刺道：「嘩，首先是覺醒的中情局廣告，如今是超級覺醒的軍方動畫招募廣告，當中涵蓋女同性戀者婚禮、LGBT權益巡遊，並以加入世上最大殺人機器來打破女性刻板形象。」

另有人在Twitter發帖指︰「我不在乎別人有怎樣的私生活，我只想人們100%保護和捍衞我們國家。」又有人指出，如果軍方不解決備戰及國家安全問題，這支「覺醒」軍隊只會淪為笑柄。甚至有人留言道︰「戰士出戰、贏得勝利，覺醒只會令士兵被殺，你應該選擇其他專業。」

CIA率先推「覺醒」廣告 前官員憂心

美國中央情報局（CIA）早前推出的招募廣告，也被批評充滿「覺醒」的意識形態，當中36歲的CIA人員在片中提到自己屬於「跨性別千禧一代」，會理直氣壯地做自己，拒絕接受重男輕女的觀念，去左右女性發展。

廣告推出後同樣受到不少批評，有人直言︰「全世界都在取笑我們。」前總統特朗普的兒子在社交網Twitter發文道︰「中國和俄羅斯會喜愛這則廣告。」有CIA前官員也吐槽︰「中情局過往注重對國家的使命，現在卻費心迎合，修補感情創傷或提倡個人議程，這個新的中情局令美國少了安全，政治上也更危險。」

英國《每日郵報》

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