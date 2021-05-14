（北美通訊）加拿大多倫多一名沉迷社交媒體的整形外科醫生，不時病人手術前後的相片，公開放到網上「呃like」，又在診所各處安裝閉路電視，拍下手術前後過程，引發侵犯私隱風波；安大略省內外科醫學院（College of Physicians and Surgeons of Ontario、簡稱CPSO）周三裁定該名醫生行為嚴重失德，勒令他停牌6個月。

在多倫多市中心經營高級整容診所、46歲的整形外科醫生朱根伯格（Martin Jugenburg）化名「Dr6ix」和「sixsurgery」，在各大社交媒體包括Instagram、TikTok、Snapchat、Facebook和YouTube等開設帳戶。在其Instagram內，跟隨人數高達14萬，他熱衷貼出病人手術前後的對比相片、感謝信甚至手術過程等。

然而，不少被公開內容，沒有得到當事人同意。CPSO去年召開聽證會，朱根伯格被指控在2016年電視新聞訪問中，讓電視台拍攝隆胸手術過程，但後來竟發現病人未同意拍攝。

另外一宗投訴指，朱根伯格未經病人同意便分別在Snapchat、Instagram和Facebook上張貼其隆胸、腹部除皺和抽脂手術等前後對比相片。病人事後在Instagram看到自己乳房裸露相片，感覺像被人羞辱，批評朱根伯格關心社交媒體，多於她的康復進度。

CPSO又發現，其診所內的閉路電視鏡頭之多令人咋舌，24個鏡頭遍佈檢查室、手術室、等候室和接待區，而且幾乎沒有任何提醒病人有關錄影或錄音告示。CPSO翻看紀錄發現，朱根伯格拍下包括病人裸體，以及在手術台上被注射鎮靜劑後的片段。

早於2019年9月，朱根伯格已經被CPSO裁定違反專業操守，在未經同意下，發放病人相片到社交媒體，其診所的閉路電視亦嚴重侵犯病人和診所其他醫生私隱。其後，CPSO再收到一宗投訴，有病人指2013年時，在朱根伯格診所內整容，但相片被放到網上直至2018年。

綜合多宗投訴後，CPSO周三裁定，朱根伯格因嚴重侵犯他人私隱，將其停牌6個月。

加拿大《國家郵報》（National Post）報道，雖然CPSO紀律處分已經完結，但三間律師事務所表示，會對朱根伯格發起集體訴訟，控告他拍下病人裸體相片，並分享到社交媒體。

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