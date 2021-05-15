難民危機在總統拜登上任後持續困擾美國，大批難民越過南部邊境進入美國，人數創20年新高。一名沒有成年人陪伴的15歲洪都拉斯難民少年被揭在旅遊巴上待了5日5夜，引起各界關注。負責接管難民兒童的衞生與公共服務部（下簡稱衞生部）以及白宮都表示情況「不可接受」，會徹底調查事件。

精神科醫生科恩（Amy Cohen）向傳媒表示，一名由她治理的15歲洪都拉斯少年由上周六至周三都被安置在德州達拉斯（Dallas）一輛旅遊巴上，其間要使用車上洗手間，不能隨意活動或聯絡家人。這名少年在旅遊巴上至少遇上其他3名兒童，科恩亦正聯絡其他被長時間安置在旅遊巴的兒童。報道指，不清楚有多少兒童要在旅遊巴上過夜。

衞生部把兒童床位從千張大增至2萬張

美國衞生部長貝塞拉（Xavier Becerra）周五回應報道時表示，如果情況屬實「完全不能接受」，「我們馬上展開徹底調查事件，並致力確保同樣情況不再發生。兒童的安全及福祉是最重要的」。難民兒童入境之後，會由衞生部看管，直至父母或親屬把他們接走。

衞生部轄下設施被認為較適合讓難民兒童長期逗留，為了應付不斷增加的難民，該部門已由今年2月的1,000張床位大幅增至2萬張床，並啟用14個緊急收容中心。目前衞生部正看管20,397名獨自入境的難民兒童。

外判商承認缺失 強調有提供食物食水

該名洪都拉斯少年的遭遇曝光後，已由政府送往西雅圖跟母親及親戚團聚。政府合約運輸公司MVM表示：「過去七星期，在疫情期間需要護送的兒童人數增加至超過7,000人，增加了旅程物流的挑戰，導致前往團聚地點的等候時間延長了。」原本目標等候時間是4小時，公司承認兒童長時間等候「違反了我們的政策，我們會就此事進行內部檢視」。該公司強調該名少年逗留的旅遊巴上有冷氣，亦供應食物、零食、瓶裝水和個人防護裝備。

白宮亦表示要調查事件，總統拜登新聞發言人普薩基（Jen Psaki）形容事件「令人憤怒」，矢言調查「怎可能發生」。

近月大批難民湧入美國，3月時有破錄近1.9萬名兒童入境美國，4月時稍為回落至1.7萬人，另外有超過5.3萬名難民以家庭形式大人小孩一起入境，人數比前月暴增175%，相信越境人數是20年來新高。拜登上台後，拒絕弱續特朗普時期的難民政策，吸引大批中南美洲難民爭相北上前往美國。

美聯社／英國廣播公司

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