以色列上周五午夜突然宣佈地面部隊已開始「在加薩地帶攻擊」，多間傳媒隨即發佈衝突升級的消息，但以方數小時後改口稱沒有開進加薩。有傳媒指以方故意出口術誤導哈馬斯走入地下隧道網絡一網打盡。

以軍在空襲多日後，上周四宣佈召集數千後備軍，並在邊境集結兵力，又開始在地面向加薩目標發炮，看似為行動升級作準備。翌日以軍發言人向記者發訊息確認陸軍已進入加薩，兩小時後才「澄清」地面部隊只是在以國境內向加薩目標開火，並繼續空襲，其後更宣佈擊中逾150個地底目標，包括隧道。

軍方英語發言人孔里庫斯指他要為事件負全責，稱誤會了「來自戰場」的消息，未證實就發佈，堅稱無心愚弄記者。

不過以色列多間傳媒指這「口誤」並非意外，而是故意誤導哈馬斯入侵已開始，誘使他們走進被稱為「metro」地下隧道網絡，再發動致命一擊。當地希伯來語傳媒讚揚軍方成功誘使哈馬斯走入地底，再以160部戰機半夜突襲。有報道標題為「這就是隧道如何變成加薩恐怖分子的死亡陷阱」，形容軍方向外媒發放假資訊是「有預謀的招數」。有傳媒更引述軍方指計劃成功。

美聯社/美國《紐約時報》/英國《衞報》

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