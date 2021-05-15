美國前總統特朗普任內屢傳跟屬下不和，又經常遭身邊官員向傳媒洩密。與特朗普友好的黑水保安公司（Blackwater、現稱Academi）創辦人普林斯（Erik Prince），據報聘用英國軍情六處（MI6）前特工訓練女性，向懷疑不忠於特朗普的官員施美人計。

英媒引述《紐約時報》指，MI6前特工塞登（Richard Seddon）受聘於普林斯，保守派監察組織「真理計劃」（Project Veritas）的訓練員，訓練女性去執行美人計，目標對象包括曾在特朗普政府擔任國家安全顧問的麥克馬斯特（HR McMaster），還有聯邦調查局（FBI）、司法部和國務院人員。

報道指，麥克馬斯特2017年遭網媒Buzzfeed披露他私下批評特朗普是「笨蛋」和「幼稚園學生」後，成為了美人計的目標。塞登據報以1萬美元（約7.8萬港元）聘用了德州女記者塔拉赫（Tarah Price），準備在華盛頓一間意大利餐廳設局，誘使對方在隱藏鏡頭面前說出對特朗普的不滿言論。不過美人計未及實施，麥克馬斯特已在2018年辭職，計劃也隨之擱置。

不過，司法部員工赫拉巴爾（Allison Hrabar）被革職，據報就是「真理計劃」造成，暗中拍到他表明「會抵抗一切來自內部（的指令）」。

未知特朗普是否對相關行動知情

「真理計劃」創辦人奧基夫（James O’Keefe）否認在針對麥克馬斯特的設局有任何角色，形容《紐時》報道是誹謗。暫未知特朗普本人是否對相關行動知情。

另外，「真理計劃」被指在華府喬治敦區有安全屋用作策劃行動，但住在該屋的是真人騷女星海特（Anna Khait）。她在Twitter發帖回應報道指這不是美人計，而是《紐時》報道假新聞，很難理解真正的調查報道是真的需要進行調查才報道。

英國《泰晤士報》

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