根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球染疫人數超過1.61億、死亡人數超過335萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,289萬宗，是目前唯一確診數超過3,000萬的國家，死亡人數超過58.5萬。印度確診人數超過2,404萬，死亡人數突破26.2萬。巴西確診人數超過1,551萬，死亡人數超過43.2萬。法國、土耳其確診超過500萬。俄羅斯、英國、意大利確診則突破400萬。西班牙、德國、阿根廷、哥倫比亞確診超過300萬宗。確診逾200萬宗的國家則有波蘭、伊朗、墨西哥、烏克蘭。秘魯、印尼、捷克、南非、荷蘭、加拿大、智利、伊拉克、菲律賓、羅馬尼亞、瑞典、比利時等12國確診宗數均超越100萬大關。

達美航空要求新入職員工接種疫苗

美國達美航空公司宣佈由下周一起，所有新入職僱員必須接種疫苗。公司發言人說，現職員工沒有這項規定，新政策目的在保障其他職員和乘客的健康。達美現職員工有6成已接種疫苗。

歐盟、英國、以色列旅客入境意大利毋須強制隔離

意大利由周日起不再要求檢測呈陰性、來自歐盟、英國和以色列的旅客強制隔離，希望藉此促進夏季的旅遊業。隨著歐盟國家的疫苗接種率提高，更多國家將放寬旅遊限制協助業界復甦。意大利旅遊部長嘉拉維基亞(Massimo Garavaglia)表示期待此措施已久，相信可為歐洲旅遊護照鋪路。目前來自這些國家的旅客，入境意大利時需要隔離5天，抵埗前和完成隔離後均須接受病毒檢測。至於來自美國等國家的隔離時間則更長。

烏克蘭總理要求國會把衞生部長革職

烏克蘭總理什梅蓋爾（Denys Shmygal）正式要求國會把衞生部長史提芬諾夫(Maksym Stepanov)革職。烏克蘭國會有權任命和撤消部長職務。當地傳媒引述史提芬諾夫表示，他並未提出辭職。

路透社/美聯社

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）