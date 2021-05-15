黑客組織「黑暗面」聲稱已盜取東芝機密資料

俄羅斯網絡犯罪集團「黑暗面」（DarkSide）在「暗網」宣稱，偷取了東芝集團上市子公司東芝泰格歐洲分公司的740GB以上機密訊息，據稱包括產品和人事資料。

東芝泰格主要從事銷售POS系統，承認歐洲子公司曾遭到黑客攻擊，「很可能發生數據外洩……影響僅限制歐洲部份業務，尚未發現顧客資料外洩」。

「黑暗面」早前涉嫌勒索攻擊美國最大成品油管道營運商「殖民管道」（Colonial Pipeline），令負責美國東岸45%燃料輸送的殖民管道公司一度要關閉整個輸送網絡。

知情人士指「黑暗面」闖進總部在喬治亞州的殖民管道電腦系統，兩小時內盜取了接近100GB數據，並植入惡意程式加密數據鎖住系統。

日本《共同網》

菅義偉內閣支持度創新低32.2%

日本時事通信社最新民調顯示，首相菅義偉內閣支持率下跌至32.2%創出新低，不支持率則上升到44.6%新高，不支持率已連續5個月高於支持率。

時事通信社於本月7日到10日進行民調，訪問了2,000名18歲以人士，結果顯示菅義偉內閣支持率較4月下跌4.4%，只有32.2%，是他上任以來新低。而內閣不支持率則較4月上升6.9%，創出上任後新高44.6%。

另外64.6%受訪者對當局的防疫措施未有給予正面評價，較4月增加了11.6%，給予正面評價者則減少8.9%，只有17.6%。日本境內疫情遲遲無法平息，本月7日宣佈延長緊急狀態，而相較美國等先進國家，日本疫苗接種速度明顯緩慢，超過7成受訪者感到十分不滿及稍微不滿。

中央社

侯斯頓走失老虎仍下落不明

美國德州侯斯頓一名男子懷疑在家中飼養一隻9個月大雄性孟加拉虎「India」，老虎上周日走出屋外在街上徘徊，途人見狀報警。其後男子疑帶走老虎，老虎目前下落不明，男子周一被控拒捕。

侯斯頓警員周日晚上接報，街上有老虎出沒。警員馬尼恩（Wes Manion）作供時稱，他到場後與老虎對峙了大約10分鐘，然後26歲被告奎維斯（Victor Hugo Cuevas）從寓所走出來大喊「不要殺牠」，並稱老虎屬於他。馬尼恩說︰「他接近老虎，抓住老虎的頸圈，親吻了牠的額頭。」庫埃瓦斯將老虎帶上一輛越野車後，馬尼恩警告庫埃瓦斯不要離開，但其他警員到場時，庫埃克斯卻逃跑了。

奎維斯律師埃利奧特（Michael W. Elliott）重申其委託人並非「India」的主人，他只是偶爾會代為照顧。埃利奧特辯稱，奎維斯當時並不知道警方想審問他，他離開是因為擔心老虎的安全，因為馬尼恩具侵略性。埃利奧特更稱老虎越過籬笆逃出寓所純屬意外。

埃利奧特還指，奎維斯沒有做任何非法事情，因為德州法例未有禁止私人養育老虎。但根據侯斯頓法例規定，擁有者例如動物園必須獲得被許可才能飼養野生動物。

庫埃瓦斯2017年涉及一宗槍擊案被控謀殺，周五檢方要求法官將他還押不得保釋，法官未有批准，但就取消庫埃瓦斯目前12.5萬美元（97.5萬港元）保釋金，提出新的保釋金額，並將金額提升至30萬美元（234萬港元）。庫埃瓦斯目前正還押。

美聯社

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