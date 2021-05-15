以色列軍方與巴勒斯坦武裝組織血腥衝突持續升溫，美國及歐洲國家都密切關注。有政治學家指，受新一輪衝突影響，目前與以色列關係正常化的國家可能在外交上面臨尷尬局面。

以色列去年先後與阿聯酋、蘇丹、摩洛哥、巴林達致關係正常化，阿聯酋和巴林上周五譴責以色列安全部隊鎮壓阿克薩清真寺的信眾，阿布扎比呼籲以色列當局要為「暴力升級負責」；摩洛哥表示「密切關注」事態發展，國王穆罕默德六世認為「這些違法行為不可接受，加劇了緊張局勢」。

沙地阿拉伯未有與以色列關係正常化，但也沒有反對波斯灣阿拉伯盟友與以色列建立關係。沙地在今次事件中，反對以色列把東耶路撒冷的巴勒斯坦人逐出家園。

阿拉伯國家面臨尷尬局面

專門研究波斯灣國家的政治學家薩德爾（Karim Sader）認為，受以巴新一輪衝突影響，這些阿拉伯國家面臨尷尬局面，「經歷近日緊張局勢升級，過去數年波斯灣國家外交上較不重視的以巴問題再次成為焦點。當穆斯林聖地處於緊張局勢的核心，這些國家被迫要回應」。

然而，專家認為除非耶路撒冷形勢出現致命性的升級，否則未必會影響關係正常化進程，事件「似乎會讓地區勢力，如沙地重新考慮」。薩德爾說：「阿聯酋目前明顯處於不自在的位置，但他們可以低調，不像守護穆斯林聖地的沙地阿拉伯，其（阿聯酋）角色在該區有較少代表性，因為他們外交上有一定彈性。」

法新社

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