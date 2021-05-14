美國疾控中心（CDC）前天放寬已完成接種疫苗人士的防疫指引，容許他們大部份時間不需要戴口罩。總統拜登形容為里程碑，並歸功於華府的疫苗接種計劃。

已打完兩針疫苗的拜登，在白宮玫瑰園發表講話時沒有佩戴口罩，符合最新指引。他指：「我認為這是里程碑，是美好的一天。」「若你完成接種，你可除下口罩，並有權利去做美國人聞名於世的事：笑着向別人打招呼。」

多人地方仍建議佩戴

CDC總監沃倫斯基形容：「我們盼望此刻已久，這是讓我們有點回復正常生活感覺的時候。」新指引建議，民眾在接種最後一劑疫苗的兩周後，於室外及大部份室內地方不需要佩戴口罩及保持社交距離，但仍建議他們在乘搭飛機等大型交通工具及在醫院、學校等人多的地方戴口罩。內華達州、俄勒岡州等宣佈將跟隨新指引。

指引亦稱，完成接種者亦可重啟國際旅遊，回國後亦毋須接受隔離及檢測。另外，即使他們曾接觸確診者，若對方是無症狀感染者，亦毋須進行檢測。

CDC兩周前的指引仍要求完成接種者，在所有室內地方及人群密集的室外地方佩戴口罩，被狠批「過於謹慎」。沃倫斯基解釋當局現修改指引，是因確診個案急降、疫苗證實對變種病毒仍有效，以及正展開大規模青少年接種計劃，強調此決定「遵從科學」。

美國有約1.54億人接種至少一劑疫苗，佔人口逾46%，其中1.17億人已完成所有接種。雖然接種率近周升勢放緩，但隨着當地前天開始為12歲至15歲的青少年接種輝瑞疫苗，數字有望未來數天急增。疫苗接種計劃漸見成效，美國新增確診數字為自去年9月最低、死亡率則為自去年4月最低，而檢測呈陽性的比率，更是疫情爆發以來最低。

路透社/美聯社/中通社