英格蘭首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）周五說，首先在印度發現的新冠變種病毒B.1.617.2，將取代英國的「根德」變種病毒(B.1.1.7)，成為英國最主要傳播品種。

惠蒂說，印度變種病毒比英國變種病毒具有更高傳染性，周四之前一星期已有1313宗感染個案，比對上一周增加一倍。但他指出因感染變種病毒而入院的數字並無明顯上升，可能因為多了人接種疫苗。

英國首相約翰遜說，英國將加快疫苗接種計劃，以控制印度變種病毒傳播。英國目前有近7成人口已接種至少1劑疫苗，其中36%已接種兩劑。不過，印度變種病毒近日在英格蘭北部和倫敦蔓延，一些科學家呼籲押後重啟經濟和重新評估疫苗接種計劃進度。

約翰遜表示要相信疫苗的保護功效，並會加快為50歲以上及長期病患者接種第二劑疫苗。他說，英國將如期在下周一實施第三階段解除限制措施，容許國民擁抱、室內小規模聚會及出國旅行，但印度變種病毒有可能影響英國解除防疫的進度，令6月份最後階段撤銷限制措施難以實行。約翰遜原打算6月21日撤銷差不多全部防疫限制措施。

約翰遜與惠蒂均認為目前預測能否撤銷防疫措施言之尚早，科學家仍須監察未來兩至三星期的數據，以判斷印度變種病毒的影響。

另一方面，由於印度變種病毒蔓延，德國周五把英國列為疫情高風險地區。

路透社

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