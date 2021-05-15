法國正審議一項新法案，擬規定企業的要職須由一定比例的女性出任，法例若得到過過，或令成千上萬原職男性丟飯碗。

根據法案，有超過1,000名員工的公司須在2027年前，確保30%的高級管理人員由女性出任，到2030年前則要達到40%，未能達標的公司將面臨其最高整體薪資總額1%的罰款。罰款將於2032年開始，讓公司有足夠時間調整，約有1,000間企業及7萬份工作可能受到影響。

法案獲法國國民議會跨黨派支持，若年底前經參議院通過，則可正式成為法律。

共和黨議員柯貝（Jean-François Copé）認為新法為企業帶來更多問題，「董事有固定任期並可促進連任，但不能應用在行政人員」。

法企有34%管理職位已由女性出任

法國企業有34%的管理職位由女性出任，但行政委員會成員只有20%是女性。至於法國CAC40指數的企業當中，只有一間藍籌股公司由女性帶領。法國2011年通過一項法律，要求董事會中的女性比例必須達到40%。

英國《泰晤士報》

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