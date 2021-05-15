印度疫情猖獗，病毒正在鄉郊地區迅速蔓延，一大原因是村民抗拒接種疫苗。越來越多人相信疫苗存在政府控制人口的陰謀，除了可引發奪命心臟病，還會導致不育。

印度接種疫苗的進度落後，只有約10%人口接種了至少一劑疫苗。總理莫迪呼籲農民確保他們和家人都接種疫苗，警告疫情正在鄉郊地區迅速蔓延。但不少人都聽信疫苗會導致不育，是國家企圖藉此控制人口的謠言。

在北阿肯德邦（Uttarakhand），23歲旅館員工阿里亞（Rajendra Arya）即使獲僱主替他預約接種疫苗，他也拒絕前往打針，「父母告訴我，不少健康的男女返回村莊並接種疫苗，不久之後便出現心臟病。這不是一個人，而是很多，他們十分擔心我，即使會因此失去工作，他們也禁止我接種」。

同一邦內另一條村莊的村民托馬爾（Narendra Tomar）解釋抗拒打針的原因：「由老到嫩，人們（接種後）回家便死了，有些甚至是同日傍晚（出事）。他們感到頭暈然後倒下。我們不知道疫苗裡有甚麼，我們不信任政府，它（疫苗）可能是殺死我們來減少人口的工具。」

作為印度教信徒的托馬爾尚且不信任政府，在印度飽受壓迫的穆斯林對疫苗疑心更大，擔心疫苗會造成不育，因此即使有衞生人員上門提供疫苗，他們也拒絕應門，甚至反過來恐嚇對方。

穆林斯把疫苗形容為「BJP疫苗」（即執政印度人民黨疫苗），是政府企圖用作減少穆斯林人口的工具。他們的恐懼未必無因，當地政府曾在1975年強行把超過600萬名貧窮男性絕育，很多人更是當街被抓上車施手術。

英國《泰晤士報》

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