世界衞生組織正審批中國科興COVID-19疫苗納入緊急使用清單，從國藥疫苗上周獲批看，科興料亦可獲開綠燈。科興雖已向全球多地交付約3.8億疫苗，但至今仍未在國際學術期刊刊登任何數據，董事長尹衞東卻懶理數據問題引起的混淆和質疑，指得到當局審批最重要，對專家評估疫苗的「黃金標準」不屑一顧。

科興至今只向英國《刺針》醫學期刊，提交一份與巴西合作的第三期臨床測試報告，但仍屬未出版草稿。世衞專家小組上月底評估現有數據時，指對科興疫苗的有效率高度有信心，但疫苗對60歲以上和本身有健康問題人士有何潛在嚴重副作用，則不夠數據評估。

董事長：獲批最重要

該份1月宣佈結果的巴西報告，指科興疫苗對有症狀COVID-19的有效率只有50.4%，僅達世衞的最低標準，遠低於土耳其測試的91%和印尼的65%，當時有報道指科興將整合各地數據，但最終只聞樓梯響。

50.4%的數字令科興疫苗被質疑效用低，但近期得到一些實際有效性研究「平反」。智利上月指接種計劃顯示科興疫苗預防有症狀感染有效率為67%，預防死亡有效率80%。印尼周三更宣佈12.8萬醫護接種計劃顯示，科興疫苗預防有症狀感染有效率高達94%，預防入院有效率96%，預防死亡有效率98%。

但對於這個天大好消息，尹衞東之前一日接受彭博社訪問時一無所知。西方藥廠都視疫苗有效率為重中之重的數據，多數用統一規格蒐集數據，並以單一聲明發佈。尹衞東卻指科興任由接種國家研究單位自行蒐集和詮釋數據，並將各地得出不同有效率，簡單歸因於各地流行的變種病毒不同。

他並說：「我尊重有關科興疫苗的種種懷疑，這反映了我們受到的注意，但更加重要是申請批准在一個國家使用疫苗，那不取決於公眾意見，而是當局嚴謹的審批。你認為有甚麼比此更重要？」他又指科興更關注確保安全和盡可能推出疫苗給最多人，稱那是決定各國能否走出疫情的關鍵。

沒解釋數據差 倍引人懷疑

英國倫敦衞生與熱帶醫藥學院流行病學家海曼（David Heymann）卻說，判斷科興疫苗的最好方法，是在同行評審論文發表數據，「提供證據展示那些研究和臨床測試都做得對，得出堅實的有效率結果」。

艾意凱諮詢公司專為藥材出謀獻策的主管合夥人陳瑋表示，阿斯利康也試過出現疫苗數據差的問題，但有試圖解釋，科興以至國藥卻沒這樣做，令人懷疑有所隱瞞。著名生物醫藥投資人隆卡（Brad Loncar）表示：「毫無疑問中國公司和監管的表現遠未達最高水平，需要改善。這樣才能爭取公眾對醫藥的最大信心，也是為何美國已達到這黃金標準。」

彭博社