(北美通訊)「他好像永遠對着你笑,笑得你心裏發寒」。涉及耶魯大學華裔碩士生謀殺案,而於全球被通緝的麻省理工華裔研究生潘勤軒(音譯,Qinxuan Pan),在逃亡三個月後,周五在阿拉巴馬州落網。警方公開的照片中,留上小鬍子、穿上橙色囚衣的潘勤軒,向着鏡頭陰森微笑。

美國法警周五發聲明表示,法警局的墨西哥灣沿岸地區逃犯特遣隊,聯同阿拉巴馬州中區法警局和蒙哥馬利警察局,於同日早上的行動中,拘捕了潘勤軒。他直接被移送到蒙哥馬利縣拘留中心還柙,將面臨一項謀殺和一項二級盜竊控罪。目前尚未清楚潘勤軒犯罪動機。

29歲的潘勤軒出生於中國上海,已入籍成為美國公民。他涉嫌於2月6日開槍殺死耶魯大學研究生Kevin Jiang。警方於同日晚上在耶魯大學校園附近的東石社區(East Rock),發現Jiang的屍體,身上有多個彈痕。警方表示,槍擊發生時,Jiang正在駕駛汽車,但拒絕透露他死亡時是在車上還是車外,也不肯透露案件是針對Jiang還是隨機發生。

幾天後的2月10日,警方將潘勤軒列為案件相關人物,之後變成疑犯,於3月擴展至全美通緝,然後美國法警於4月通報全球通緝其歸案。他被捕前最後一次公開露面是2月11日清晨,他在喬治亞州駕車載着家人。親戚說,他當時帶着一個黑色背囊,舉止怪異。

他被指控在麻省曼斯菲爾德(Mansfield)一間汽車經銷商偷車,並在謀殺案當天更換了車牌。他的拘捕令顯示,該輛汽車之後被遺棄於康州紐海文(New Haven)的鐵路路軌上,警方在廢車場尋回。

案中死者Kevin Jiang出生於芝加哥,剛於1月底訂婚,並計劃在案發當周慶祝27歲生日。他是退役美軍,曾任坦克操作員和「生化、輻射和核子官」(chemical, biological, radiation and nuclear officer),案發時在耶魯大學環境學院(School of the Environment)攻讀碩士。

