（北美通訊）「他好像永遠對着你笑，笑得你心裏發寒」。涉及耶魯大學華裔碩士生謀殺案，而於全球被通緝的麻省理工華裔研究生潘勤軒（音譯，Qinxuan Pan），在逃亡三個月後，周五在阿拉巴馬州落網。警方公開的照片中，留上小鬍子、穿上橙色囚衣的潘勤軒，向着鏡頭陰森微笑。

美國法警周五發聲明表示，法警局的墨西哥灣沿岸地區逃犯特遣隊，聯同阿拉巴馬州中區法警局和蒙哥馬利警察局，於同日早上的行動中，拘捕了潘勤軒。他直接被移送到蒙哥馬利縣拘留中心還柙，將面臨一項謀殺和一項二級盜竊控罪。目前尚未清楚潘勤軒犯罪動機。

29歲的潘勤軒出生於中國上海，已入籍成為美國公民。他涉嫌於2月6日開槍殺死耶魯大學研究生Kevin Jiang。警方於同日晚上在耶魯大學校園附近的東石社區（East Rock），發現Jiang的屍體，身上有多個彈痕。警方表示，槍擊發生時，Jiang正在駕駛汽車，但拒絕透露他死亡時是在車上還是車外，也不肯透露案件是針對Jiang還是隨機發生。

幾天後的2月10日，警方將潘勤軒列為案件相關人物，之後變成疑犯，於3月擴展至全美通緝，然後美國法警於4月通報全球通緝其歸案。他被捕前最後一次公開露面是2月11日清晨，他在喬治亞州駕車載着家人。親戚說，他當時帶着一個黑色背囊，舉止怪異。

他被指控在麻省曼斯菲爾德（Mansfield）一間汽車經銷商偷車，並在謀殺案當天更換了車牌。他的拘捕令顯示，該輛汽車之後被遺棄於康州紐海文（New Haven）的鐵路路軌上，警方在廢車場尋回。

案中死者Kevin Jiang出生於芝加哥，剛於1月底訂婚，並計劃在案發當周慶祝27歲生日。他是退役美軍，曾任坦克操作員和「生化、輻射和核子官」（chemical, biological, radiation and nuclear officer），案發時在耶魯大學環境學院（School of the Environment）攻讀碩士。

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